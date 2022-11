Coupe du monde 2022: comment le sélectionneur du Canada a mis le feu à la Croatie

Alors que la Croatie et le Canada jouent très gros dimanche (17h) lors de la 2e journée du groupe F à la Coupe du monde, les médias croates digèrent très mal les déclarations du sélectionneur canadien John Herdman, lequel a assuré que son équipe allait éliminer les vice-champions du monde.

Si John Herdman envisageait de passer ses prochaines vacances en Croatie, il est encore temps de les annuler. Car depuis mercredi soir, le sélectionneur du Canada passerait presque pour "l’ennemi numéro un" des Croates durant cette Coupe du monde.

Une courte phrase lancée à chaud au bord du terrain après la défaite contre la Belgique (1-0) a mis le feu aux poudres. "Je leur ai dit (à ses joueurs) qu’ils sont à leur place et que nous allons nous retrousser les manches et sortir la Croatie. C’est aussi simple que ça." Avant un capital Croatie-Canada dimanche (17h), cette assurance passe pour un manque de respect dans le pays des vice-champions du monde.

Modric pas épargné

Les tabloïds croates n’ont pas loupé John Herdman, auteur, selon le site Vecernj, de "déclarations inappropriées." Le média croate qui fustige aussi les moqueries de certains fans canadiens sur les réseaux sociaux à l’égard de Luka Modric qui "aurait pu prendre sa retraite avant le Mondial, rappelle que la Croatie sont "toujours les grands favoris et les vice-champions du monde en titre. Deux honneurs dont les Canadiens ne peuvent que rêver…"

Et que dire de la Une de "24 Sata", l’un des plus grands quotidiens croates ? On y voit un photo-montage de John Herdman complètement nu avec deux feuilles d’érable aux couleurs du Canada sur le corps : une, très grande, couvrant sa bouche, l’autre, toute petite, devant son sexe. Le titre ? En substance : "vous avez une grande bouche, avez-vous… ?"

Majer : "Cela va nous motiver"

"C’est amusant, a commenté le défenseur canadien Alistair Johnston pour qui il est normal que la tension monte avant un match entre deux équipes qui n’ont pas gagné leur premier match. Cela met un peu de piment. On affronte une équipe incroyablement talentueuse et qui n’a pas besoin de motivation supplémentaire."

Du côté de la sélection croate, tenue en échec par le Maroc pour son entrée en lice dans la compétition, on a évité de jeter de l’huile sur le feu : "Je ne suis pas certain que ce soit bien de dire quelque chose comme ça mais c’est son droit, a réagi le sélectionneur Zlakto Dalic. Je pense que nous devons montrer sur le terrain que nous sommes meilleurs." "Si c’est sa façon de motiver son équipe, pourquoi pas ? Mais cela va aussi nous motiver", prévient le milieu de terrain rennais Lovro Majer.

Herdman : "Pas un manque de respect au peuple croate"

Face à la polémique, un journaliste croate a relancé John Herdman sur ces propos jeudi en conférence de presse. "On dit ce genre de chose dans le feu de l'action, oui j'ai dit cela", a assumé le sélectionneur canadien avant de tempérer : "Je ne m'adressais pas directement au peuple croate ou à leur équipe nationale. Je sais très bien où on se situe sur la scène internationale. Je ne veux pas manquer de respect au peuple croate mais c’est un état d’esprit que le Canada doit avoir si on veut obtenir les trois points contre l’une des meilleures équipes du monde." Vivement dimanche !