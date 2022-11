EN DIRECT - Coupe du monde: Neymar sort du silence après sa blessure

Osman Bukari, auteur du deuxième but ghanéen lors de la défaite contre le Portugal (3-2), assure que sa célébration copiée sur celle de Cristiano Ronaldo n’avait pas pour but de se moquer de la star portugaise.

"J'ai remarqué que ma célébration d'aujourd'hui a généré des commentaires affirmant que j'étais irrespectueux envers Ronaldo, a-t-il écrit. C’est une erreur. J'ai été submergé par l'émotion du moment où j'ai marqué pour mon pays lors de mes débuts en Coupe du monde menant à ma célébration. Mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés et encore moins l'une de mes idoles. Merci pour votre soutien et nous nous concentrons sur notre prochain match!"