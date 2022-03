Coupe du monde 2022: coup de tonnerre, l’Italie est éliminée par la Macédoine du nord et n’ira pas au Mondial

Malgré une énorme domination, l’Italie a été battue dans le temps additionnel 1-0 par la Macédoine du Nord, en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022, jeudi à Palerme. Après avoir manqué le Mondial 2018, les champions d’Europe ne participeront à la Coupe du monde au Qatar.

Coup de tonnerre terrible pour l’Italie ! La Nazionale est privée de Coupe du monde pour la 2eme fois de suite. Après avoir été privés du Mondial 2018 par la Suède en barrage en 2017, les joueurs sacrés champions d’Europe l’été dernier ont été battus par la Macédoine du Nord, 1-0, jeudi soir à Palerme, en demi-finale des barrages. Une soirée de cauchemar pour les Azzurri, ultra dominateurs avec plus 30 tirs, mais crucifiés par le 2eme tir cadré des Macédoniens signé Aleksandar Trajkovski au bout du temps additionnel. La Macédoine briguera un ticket pour le Qatar mardi face au Portugal, vainqueur dans la douleur de la Turquie (3-1).

Les larmes de Marco Verratti n’y changeront rien. L’Italie qui a disputé sa dernière Coupe du monde au Brésil en 2014 restera au moins 12 ans sans participer à une phase finale d’un Mondial. Un coup de massue terrible pour une nation sacrée quatre fois championne du monde dans son histoire.

L'Italie paye cher son inefficacité

Comme on pouvait s’y attendre, la domination de la Nazionale était pourtant totale à Palerme. Mais dominer n’est pas gagner et les Italiens, trop maladroits dans le dernier geste, ne trouvent pas la faille. Pourtant même Marco Verratti s’y met mais le milieu de terrain du PSG tire largement au-dessus. Et les Macédoniens dans tout ça ? Leur première tentative signée Aleksandar Trajkovski intervient à la… 45eme minute.

Après la pause, les Italiens reviennent avec les mêmes intentions et la même inefficacité. A l’image de Berardi, les champions d’Europe enchainent les tentatives lointaines mais ne trouvent pas le cadre. L’Italie vendange et, tandis qu’on se dirige tout droit vers la prolongation, Aleksandar Trajkovski, cette fois, ne rate pas la cible d’un joli tir croisé du pied droit (92e). La Macédoine du Nord, 67eme nation au classement Fifa, réalise le grand exploit de son histoire en attendant le barrage face au Portugal. Le peuple italien, lui, n’a pas fini de pleurer.