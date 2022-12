Coupe du monde 2022: éliminée par la France, la Pologne vire son sélectionneur

La fédération polonaise de football met fin aux fonctions de Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur de la Pologne à la Coupe du monde 2022. La sélection a été éliminé en huitièmes de finale par la France.

Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur de la Pologne, éliminée en huitièmes de finale du Mondial 2022 par la France (3-1), a été limogé. "Czeslaw Michniewicz cessera d'occuper le poste de sélectionneur de l'équipe nationale le 31 décembre 2022", a annoncé jeudi la fédération polonaise.

"Nous avons besoin d'une remise à zéro"

"Il y a beaucoup d'entraîneurs libres et volontaires. Mais le nouvel entraîneur doit sentir l'équipe, savoir comment il veut qu'elle joue. Et pour être tout à fait honnête, en ce qui concerne notre équipe nationale, nous avons besoin d'une remise à zéro", avait dernièrement déclaré Zbigniew Boniek, le président de la fédération, qui reproche un "manque de vision sur le fonctionnement et l'avenir de l'équipe" à Czeslaw Michniewicz.

L'équipe de Pologne avait pourtant réussi au Qatar à passer la phase de poules pour la première fois depuis 1986. Dans le groupe C, Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont fait 0-0 contre le Mexique, avant de s'imposer 2-0 contre l'Arabie saoudite et de s'incliner 2-0 contre l'Argentine.

Czeslaw Michniewicz (52 ans) avait remplacé en janvier 2022 au poste de sélectionneur le Portugais Paulo Sousa, parti subitement au Brésil pour prendre les rênes de Flamengo. Son bilan en moins d'un an à la tête de la sélection polonaise est de cinq victoires, trois nuls et cinq défaites.

Pour les éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne, la Pologne se trouve dans le groupe E avec l'Albanie, la Tchéquie, les Îles Féroé et la Moldavie.