Coupe du monde 2022: Evra like une photo de Suarez en larmes après l'élimination de l'Uruguay

Patrice Evra a liké une photo de Luis Suarez, en larmes après avoir appris l'élimination de l'Uruguay de la Coupe du monde 2022. En 2011, l'ancien défenseur avait accusé l'attaquant uruguayen d'avoir tenu des propos racistes à son encontre.

Ce "j'aime" peut être interprété de différentes façons, mais il ne manque pas de faire réagir. Après l'élimination de l'Uruguay de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les internautes ont remarqué que Patrice Évra avait apposé un like sur une publication Instagram montrant Luis Suarez en larmes. L'attaquant uruguayen s'est en effet effondré dans les dernières minutes du match contre le Ghana (succès 2-0), après avoir appris que son pays était privé de huitièmes de finale à cause de la victoire 2-1 arrachée par la Corée du Sud contre le Portugal.

Évra avait accusé Suarez de racisme

Entre Patrice Évra et Luis Suarez, un sérieux contentieux existe. En 2011, le défenseur français, à l'époque à Manchester United, avait accusé son adversaire de Liverpool d'avoir tenu des propos racistes à son égard. "Après le match, Sir Alex [Ferguson] m'a vu en colère et il m'a demandé ce qui s'était passé, avait raconté plus tard l'ancien capitaine des Bleus. David De Gea lui a dit que Suarez avait fait un commentaire raciste, il l'avait entendu. Tout de suite, nous sommes allés voir l'arbitre et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et le lendemain, boum... Patrice Evra dans les journaux".

Après analyse des images, la fédération anglaise avait prononcé une suspension de huit matchs et une amende de 40.000 livres à l'encontre de l'avant-centre uruguayen, qui a toujours nié.

Par la suite, lors d'une autre confrontation entre Manchester United et Liverpool, Luis Suarez avait refusé de serrer la main de Patrice Évra durant le protocole d'avant-match. Aussi, Liverpool avait d'abord pris la défense de son joueur en faisant porter un t-shirt à son effigie à l'ensemble de l'effectif. "J'ai reçu un courriel du président de Liverpool qui s'excusait pour ce qui s'était passé il y a neuf ans, a affirmé Patrice Évra en 2020. Il m'a dit que j'étais le bienvenu à Liverpool si j'avais besoin de quoi que ce soit".