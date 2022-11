Coupe du monde 2022: huit heures de bus, amical annulé contre l'Irak... les galères du Costa Rica

L'équipe du Costa Rica a dû annuler son match amical de préparation au Mondial prévu jeudi en Irak à la suite d'un problème administratif rencontré à la frontière avec le Koweït.

Pour sa sixième Coupe du monde, le Costa Rica rêve de faire aussi bien qu’en 2014. A l’époque, Bryan Ruiz et sa bande avaient atteint les quarts de finale au Brésil. Sortis en tête de leur groupe à la surprise générale, devant l’Uruguay, l’Italie et l’Angleterre, ils avaient éliminé la Grèce en huitièmes, avant de céder aux tirs au but face aux Pays-Bas de Tim Krul et Louis van Gaal.

Reproduire une telle performance au Qatar s’annonce pour le moins compliqué. Placée dans le groupe E, la sélection de Luis Fernando Suárez commencera face à l’Espagne le 23 novembre, avant d'affronter le Japon et l’Allemagne. Pour se préparer au mieux, le Costa Rica devait défier l’Irak ce jeudi en amical à Bassora, au sud du pays. Mais la rencontre a été annulée en raison d'un problème administratif rencontré à la frontière avec le Koweït.

Huit heures de voyage en bus... pour rien

"L'accord qui prévoyait de ne pas tamponner les passeports n'a pas été respecté, et c'est pourquoi il a été décidé de ne pas entrer en Irak et d'annuler le match. C'était un accord non négociable. Ils ont insisté mais il n’y a pas de retour en arrière possible. On rentre au Koweït", a déclaré la porte-parole de la FCRF, Gina Escobar.

"Après huit heures de voyage en bus, malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas entre les mains des joueurs, nous n'avons pas pu jouer le match amical prévu contre l'Irak. Merci beaucoup à tous les supporters qui avaient hâte de nous voir et de nous soutenir là-bas. C'est dommage", a commenté sur ses réseaux sociaux le portier du PSG et capitaine de cette sélection, Keylor Navas.