EN DIRECT - Coupe du monde, J-3: Messi clame son amour pour Paris

Après la victoire en amical de l'Argentine face aux Emirats arabes unis (5-0), Lionel Scaloni ne s'est pas montré très rassurant. Certains de ses joueurs sont toujours incertains pour la Coupe du monde au Qatar.

"Je ne dis pas qu'ils seront retirés de la liste, mais il est clair qu'il y a des joueurs qui ne vont pas bien, parce qu'ils ne sont pas aptes à jouer ou qu'il y a un certain risque. Je ne peux donc pas garantir que ces joueurs vont bien. Nous devons être prudents. Il y a des joueurs qui sont restés sur le banc par précaution", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le journal La Nacion. Les médias argentins s’accordent sur les noms de trois joueurs incertains : le défenseur Cristian Romero (Tottenham), l'attaquant Nico González (Fiorentina) et le maître à jouer Paulo Dybala (AS Rome). Il y aurait aussi un doute sur l’état de forme de latéral Nicolas Tagliafico (OL) et du milieu de terrain Papu Gómez (Séville), qui n’ont pas non plus eu de temps de jeu mercredi.