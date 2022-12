Coupe du monde 2022: Infantino et le comité d'organisation rendent hommage au journaliste américain mort pendant Pays-Bas-Argentine

Au lendemain du décès du journaliste américain Grant Wahl, qui a succombé à un malaise cardiaque lors du match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et l'Argentine, l'émotion est vive au Qatar. Le président de la Fifa Gianni Infantino et un porte-parole du Comité suprême - en charge de l'organisation - ont notamment réagi pour exprimer leur tristesse.

Journaliste américain de 48 ans, Grant Wahl est décédé vendredi en assurant la couverture du quart de finale de Coupe du monde entre l'Argentine et les Pays-Bas. Récemment, celui qui travaillait pour CBS Sports depuis 2021 s'était distingué au Qatar en portant un t-shirt arc-en-ciel lors d'un match pour apporter son soutien aux droits LGBT+.

Président de la FIFA, Gianni Infantino a réagi dans un communiqué après l'annonce de cette disparition. "C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la disparition du renommé journaliste Grant Wahl, écrit-il. (...) Il y a quelques jours seulement, Grant a été mis à l'honneur par la FIFA et l'AIPS (l'Association internationale de la presse sportive, ndlr) pour sa contribution dans la couverture de huit Coupes du monde successives, mais aussi la couverture de plusieurs Coupes du monde féminines. (...) Son amour pour le football était immense et son travail manquera à tous ceux qui suivent notre sport."

"Mon corps finit par me lâcher", écrivait ces derniers jours Wahl

D'après la radio américaine NPR, Grant Wahl s'est effondré en tribune de presse alors que le match touchait à sa fin. Il aurait ensuite succombé à un malaise cardiaque. Le reporte avait indiqué il y a quelques jours aux abonnés de sa lettre d'informations sur internet s'être rendu dans une clinique du centre des médias: "Ils ont dit que j'avais probablement une bronchite", avait-il ajouté. "Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (...). J'ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d'inconfort", décrivait-il.

Un porte-parole du Comité suprême - en charge de l'organisation de la Coupe du monde - s'est aussi exprimé après la mort de Grant Wahl: "Nous sommes profondément attristés par le décès du journaliste américain Grant Wahl. (...) Il a reçu des soins médicaux d'urgence immédiats sur place, qui se sont poursuivis alors qu'il était transféré en ambulance à l'hôpital général de Hamad, a indiqué ce dirigeant. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Grant, à ses amis et à ses nombreux collègues proches dans les médias. Nous sommes en contact avec l'ambassade des États-Unis et les autorités locales compétentes pour nous assurer que le processus de rapatriement du corps est conforme aux souhaits de la famille."