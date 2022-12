France-Angleterre: "Faisons des french toasts", la presse anglaise lance le choc des quarts de finale

Avant le choc entre l'équipe de France et les Three Lions ce samedi (20h) en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, la presse anglaise est partagée entre une certaine confiance et la crainte d'affronter Kylian Mbappé.

Pas sûr que les joueurs de l’équipe de France soient des lecteurs très assidus du Sun, premier tabloïd de Grande-Bretagne. L’édition du jour pourrait pourtant leur décrocher un sourire, et peut-même leur donner un surplus de motivation à l’heure d’affronter l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde (ce samedi à 20h). Réputé pour ses titres coups de poing, le quotidien placarde en Une le visage du buteur maison Harry Kane… sur une tartine de pain grillé. Avec ce message : "Faisons des french toast (du pain perdu, ndlr), les gars". Le minimum attendu de la part d’un journal qui a lancé les hostilités en trollant les Bleus avec une campagne de pub géante dans les rues de Paris.

"Comment l’Angleterre peut stopper Mbappé ?"

Ces dernières heures, The Sun s’est amusé - en cassant sa tirelire - à projeter des visuels sur les façades de bâtiments, dans des lieux aussi stratégiques que le quartier de la Tour Eiffel, avec des messages bien provocateurs. Une certaine arrogance (et beaucoup d'humour) qu’on retrouve moins dans le reste de la presse anglaise. Même si le Mirror se montre confiant avant de défier les champions du monde en titre avec un grand "Yes oui can" sur sa première page. "Capitaine Harry, nous pouvons le faire", écrit aussi le Daily Express, comme si le destin de cette rencontre dépendait en grande partie du talent du capitaine des Three Lions et de sa faculté à entraîner dans son sillage tous ses partenaires. Kane s’affiche en plus en Une du Telegraph, alors que The Times préfère mettre en avant Jude Bellingham, "un ado prêt à affronter le monde".

Du haut de ses 19 ans, le milieu à tout faire du Borussia Dortmund, destiné à rejoindre un cador européen dès l’été prochain, sera assurément l’une des principales menaces pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. "Une menace ? Non, non, a pourtant relativisé Dayot Upamecano en conférence de presse. Ils ont une équipe très forte et je connais Bellingham. Bayern-Dortmund, c'est la guerre. C'est un talent, il commence à prendre beaucoup d'expérience. Ce sera un beau combat. On les connaît à peu près tous, ce sont des joueurs de classe mondiale." La France en compte également quelques-uns. The Independent ne s’y est pas trompé en présentant ce choc autour du duel à distance entre Kane et Kylian Mbappé, qui fait trembler toute une nation. "Comment l’Angleterre peut stopper Mbappé ?", se questionne le quotidien. The Evening Standard paraît plus serein : "Les Lions sont prêts à défier Mbappé." De son côté, le Daily Mail appelle à l’unité nationale : "Levons-nous et soyons des héros." Des héros tombés au combat ce samedi soir, aux alentours de 22h ?