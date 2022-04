Coupe du monde 2022: l'aveu étonnant de Van Gaal sur les adversaires des Pays-Bas

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a placé les Pays-Bas dans la poule du Qatar, du Sénégal et de l'Equateur. Trois adversaires que Louis Van Gaal, sélectionneur des Oranje, a reconnu peu connaître.

Il y a les discours convenus. Ceux qui manient la langue de bois à la perfection. Et puis il y a Louis van Gaal. Invité à réagir au tirage au sort de la Coupe du monde 2022 par la chaîne de télévision NOS, l'expérimenté sélectionneur des Pays-Bas (70 ans) n’a pas cherché à faire croire qu’il connaissait parfaitement ses futurs adversaires.

Placés dans le groupe A, les Oranje de Memphis Depay et Frenkie De Jong débuteront le tournoi face au Sénégal (21 novembre) avant d’affronter l’Equateur (25 novembre) et le Qatar, le pays hôte, le 29 novembre. "Je ne sais pas si c'est un beau tirage, je ne connais pas grand-chose à ces pays, a reconnu Van Gaal. Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit à leur sujet. Mais nous avons de très bons superviseurs, ils vont regarder tout cela. Ils ont fait un travail fantastique jusqu’à présent."

"Je suis allé au Sénégal en vacances"

Qualifiés après avoir terminé en tête de leur groupe devant la Turquie et la Norvège, les Pays-Bas devront se méfier du Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, mais aussi des Équatoriens, qui ont décroché leur billet pour la quatrième Coupe du monde de leur histoire. Mais ça, Van Gaal ne le sait sans doute pas. "Je suis allé au Sénégal en vacances il y a deux ans, je n’ai jamais été en Equateur et je n’ai jamais vu jouer le Qatar. J’y suis allé une fois avec le Bayern Munich", a-t-il commenté, convaincu que ce groupe est plus abordable qu’en 2014 lors du Mondial au Brésil.

"On avait dû affronter les champions du monde espagnols, le Chili, un pays de premier plan en Amérique du Sud, et l’Australie, une équipe courageuse. On avait eu du mal contre eux. On ne peut donc rien dire à l’avance", a-t-il rappelé. Premiers de leur poule devant le Chili, les hommes de Van Gaal avaient ensuite éliminé le Mexique et le Costa Rica avant de chuter en demi-finale face à l’Argentine.

Sorti de sa retraite l’été dernier pour s’installer sur le banc des Oranje pour la troisième fois de sa carrière, Van Gaal se veut prudent à l’approche de ce Mondial au Qatar. Et il se méfie surtout d’un homme: Sadio Mané, le capitaine et leader du Sénégal. "C’est un joueur fantastique. Je le voulais quand j’étais à Manchester United, mais il avait signé chez la concurrence (Liverpool)."