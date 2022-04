Coupe du monde 2022: Espagne-Allemagne, Sénégal - Pays-Bas... les affiches à ne pas manquer

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar a réservé de belles affiches pour la phase de groupes. Si Espagne-Allemagne sort du lot, plusieurs duels sont très alléchants.

Dans huit mois, le monde du football aura les yeux rivés sur le Qatar pour le début de la 22e Coupe du monde de l'histoire. Ce vendredi, le tirage au sort a réservé de belles affiches et ce, dès la phase de groupes. Si les Bleus ont un calendrier plutôt abordable avec la Tunisie, le Danemark et un barragiste, de nombreuses nations auront des beaux matchs à disputer lors des 12 premiers jours de la compétition. L'affiche la plus énorme de la phase de groupes opposera l'Espagne et l'Allemagne, pour la deuxième journée du groupe E.

Dans le groupe C, un alléchant duel entre l'Argentine de Lionel Messi et la Pologne de Robert Lewandowski est également au programme, tout comme une affiche 100% anglophone entre l'Angleterre et les Etats-Unis. De son côté, la Belgique se frottera à la Croatie dans un duel entre deux équipes battues par la France lors du Mondial 2018. Le match entre l'Iran et les Etats-Unis n'est peut-être pas le plus sexy sur le papier mais il reste important en raison des tensions qui opposent les deux pays depuis de nombreuses années.

Les principales affiches de la phase de groupes du Mondial 2022

Lundi 21 novembre: Sénégal-Pays-Bas à Doha (groupe A)

Mercredi 23 novembre: Belgique-Canada à Doha (groupe F)

Vendredi 25 novembre: Angleterre-Etats-Unis à Al Khor (groupe B)

Samedi 26 novembre: France-Danemark à Lusail

Dimanche 27 novembre: Espagne-Allemagne à Doha (groupe E)

Lundi 28 novembre: Brésil-Suisse à Al Rayyan (groupe G)

Lundi 28 novembre: Portugal-Uruguay à Lusail (groupe H)

Mardi 29 novembre: Iran-Etats-Unis à Al Rayyan (groupe B)

Mercredi 30 novembre: Pologne-Argentine à Lusail (groupe C)

Jeudi 1er décembre: Croatie-Belgique à Doha (groupe F)