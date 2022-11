Coupe du monde 2022: l’énorme causerie d'Hervé Renard à la mi-temps de l'exploit de l'Arabie saoudite contre l’Argentine

Deux jours après l’incroyable victoire de l’Arabie saoudite face à l’Argentine (2-1) en Coupe du monde, la Fédération saoudienne a diffusé ce jeudi des images du discours du sélectionneur français Hervé Renard à la pause, alors que l’Albiceleste menait encore 1-0. Une causerie musclée qui a boosté les joueurs saoudiens.

Cette fois, c’est la bonne causerie. Mardi, l’Arabie saoudite a réalisé un exploit monumental en faisant tomber l’Argentine (2-1) d’entrée en Coupe du monde. Après cette victoire historique, une causerie d’Hervé Renard avait enflammé les réseaux sociaux. Sauf que ce gros coup de gueule datait en fait du mois de septembre 2021 lors d’un match face au Vietnam comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022.

Deux jours après le triomphe des Saoudiens, la Fédération a posté une video "inside" dans laquelle on peut, cette fois, savourer la causerie du technicien français à la pause. Pour rappel, après 45 minutes de jeu, l’Albiceleste était encore devant au tableau d’affichage grâce à un penalty inscrit par Lionel Messi.

"Prenez vos téléphones et faites des photos avec Messi si vous voulez !"

"Qu’est-ce qu’on fait ici, se fâche en anglais Hervé Renard, son discours étant traduit par un membre du staff. Saleh (Al-Sheri) c’est du pressing ? Le pressing, ça ne veut pas dire qu’il faut jouer haut !" Et le sélectionneur de poursuivre, toujours furieux : "Messi, il a le ballon au milieu de terrain et vous rester devant la défense ! Prenez vos téléphones et faites des photos avec lui si vous voulez !"

Après avoir passé un savon à ses joueurs, Hervé Renard ne se calme pas mais se montre plus positif : "Avec le ballon, vous avez été bons. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous ne sentez pas quelque chose ? Vous ne sentez pas qu’on est capable de revenir ? Vous ne le sentez pas ? Ils (les Argentin) jouent relaxes ! Allez les gars, c’est la Coupe du monde ! Donnez tout !" Des mots qui vont regonfler à bloc le moral des Saoudiens, en route vers une 2eme période d'anthologie...