Coupe du monde 2022: la Croatie arrache son billet pour le Qatar, la Russie en barrages

La Croatie s’est qualifiée ce dimanche pour la Coupe du monde 2022 en arrachant une victoire contre la Russie (1-0). Sur la pelouse gorgée d’eau de Slpit, les partenaires de Luka Modric sont venus à bout de leurs hôtes grâce à un csc de Fiodor Koudriachov. Les Russes joueront les barrages en mars.

Un combat nautique, plus qu’un match de football. Balayé par une pluie abondante, le stade Poljud n’a pas permis à la Croatie et à la Russie d’offrir un spectacle de qualité, ce dimanche, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (1-0). Cette finale du groupe H s’est disputée sur la pelouse gorgée d’eau de Split, au bord de la mer Adriatique.

Malgré ces conditions dantesques, les finalistes du Mondial 2018 (battus par l'équipe de France) ont largement dominé les débats devant leur public. Avec 69% de possession de balle et une rafale de tirs (19 à 2), ils ont poussé leurs adversaires dans leurs retranchements. Et à force de défendre, les Russes ont fini par craquer, par l’intermédiaire de Fiodor Koudriachov.

Une huitième épopée pour Modric

Le latéral gauche d’Antalyaspor a inscrit un improbable but contre son camp à la 81e. A sa décharge, il venait de se blesser à la cuisse, mais Valeri Karpine avait déjà effectué tous ses changements. Après avoir longtemps cru tenir sa qualification, la Russie (qualifiée d’office en 2018 en tant que pays-hôte) a logiquement cédé face à la pression de son hôte. Elle disputera les barrages en mars prochain, via deux tours sous la forme d'une demi-finale et d'une finale.

La Croatie, elle, valide directement son ticket pour le Qatar, grâce à ce succès pluvieux. Luka Modric, le meneur de jeu du Real Madrid, en profitera pour participer à son 8e tournoi international l’an prochain au Moyen-Orient (du 21 novembre au 18 décembre). Il aura alors 37 ans.