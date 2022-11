Coupe du monde 2022: la drôle de menace de Luis Enrique à Ferran Torres… son gendre

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique a pris l’habitude de répondre aux questions des supporters sur Twitch. Avec humour, il a annoncé qu’il sortirait Ferran Torres si son attaquant venait à célébrer un but en mimant le geste de la tétine. Le joueur du Barça est en effet le compagnon de sa fille.

La Roja est une grande famille. Dans tous les sens du terme. Au sein de la sélection espagnole qui a brillamment débuté sa Coupe du monde au Qatar en étrillant le Costa Rica (7-0), le sélectionneur Luis Enrique dirige... son gendre. Ferran Torres (22 ans) est en effet le compagnon de sa fille, Sira Martinez.

Une situation singulière que l’ancien attaquant de la Roja aborde toujours avec humour publiquement. “Si je ne mets pas Ferran dans l’équipe de départ, ma fille va me couper la tête”, a-t-il déjà lâché sur la chaine Twitch où il a pris la (bonne) habitude d’échanger avec les supporters.

"Je le sors immédiatement, je l’envoie en tribune"

A deux jours du choc face à l’Allemagne, dimanche soir (20h), il a à nouveau plaisanté au sujet du Catalan. Lorsqu’il lui a été demandé quelle serait sa réaction si Ferran Torres célébrait un but en mimant le geste de la tétine ou en mettant le pouce dans sa bouche, le sélectionneur espagnol a répondu: "Je le sors immédiatement, je l’envoie en tribune et il ne remet plus les pieds dans un stade de foot."

Rappelons que Ferran Torres a déjà inscrit deux buts mercredi face au Costa Rica. Pas sûr donc que Luis Enrique soit grand-père face aux Allemands…