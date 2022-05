Coupe du monde 2022: la Fédération algérienne n'écarte pas une suite judiciaire après Algérie-Cameroun

Après le rejet par la FIFA de sa requête, la Fédération algérienne de football envisage de faire appel au Tribunal arbitral du sport (TAS). La FAF avait déposé un recours auprès de l’instance après le scandale lié aux décisions arbitrales lors de Algérie-Cameroun, ayant conduit à l'élimination du Mondial des Fennecs.

L’Algérie ne démord pas. Après le refus de la FIFA de donner suite à sa requête concernant le match de barrage pour la Coupe du monde entre le Cameroun et l’Algérie, la Fédération algérienne de football (FAF) pourrait saisir de Tribunal arbitral du sport (TAS) pour obtenir gain de cause. Bien que l’instance mondiale du football n'ait pas communiqué sur le sujet, la commission d’arbitrage de la FIFA aurait apporté des justifications à la FAF, laquelle aurait retiré sa plainte à la FIFA. Mais la FAF pourrait ne pas en rester à cette explication. Un membre du bureau de la fédération estime que "dans le cas où le verdict attendu ne serait pas favorable à l'équipe nationale, la FAF est disposée à saisir le Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne", rapporte l’APS.

Cette affaire est remontée au sein même de l’Etat algérien puisque le ministre des sports et de la jeunesse, Abderezzak Sebgag, s’en est mêlé: "Nous avons reçu une lettre de la Fédération internationale de Football, où elle nous informe de sa décision finale à propos du recours déposé par la FAF. Et l’Algérie a le droit le plus absolu de saisir toutes les instances compétentes, conformément aux statuts de la FIFA", rapporte DZFoot.

Si l’Algérie est prête à tout pour faire entendre sa voix aux instances internationales, elle pourrait se heurter à la juridiction claire de la FIFA à ce sujet. Le texte de loi stipule que "les décisions prises par la commission de discipline et la commission de recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)." La commission d’arbitrage de l’instance mondiale, saisie par la FAF, ne semble donc pas être concernée par cet article. Par conséquent, un recours au TAS semble impossible pour les Fennecs. L'appel au TAS semble être l’ultime arme de l’Algérie pour espérer rejouer le match contre le Cameroun. En cas d'impossibilité d'y faire appel, le résultat du match devrait être entériné malgré la colère des Algériens.

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s’était montré virulent à l’encontre de l’arbitre gambien de la rencontre: "On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre un mal un pays. Il a enlevé l’espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu’il faut le tuer." L’ancien joueur de l’OM avait par la suite été la cible d’une plainte de la fédération gambienne de football pour ses propos.