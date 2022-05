Algérie-Cameroun: des supporters algériens protestent devant le siège de la FIFA

Devant le siège de la FIFA, à Zurich en Suisse, de nombreux supporters algériens ont manifesté mercredi pour dénoncer l'arbitrage du match perdu contre le Cameroun et ayant empêché les Fennecs de se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Comme Djamel Belmadi, les Fennecs n'ont toujours pas "digéré" l'élimination aux portes de la Coupe du monde 2022. Et ils continuent de tenir l'arbitre gambien Bakary Gassama pour responsable. Plus d'un mois après la retentissante défaite face au Cameroun, de nombreux supporters de l'Algérie ont protesté ce mercredi devant le siège de la FIFA à Zurich.

"Stop corruption", "Intégrité et justice pour la FIFA", "Gassama corrompu", ont notamment scandé ces manifestants, selon les images circulant sur les réseaux sociaux et DZfoot.

Pour Belmadi, les arbitres africains sont "dépassés"

Deux jours avant ce rassemblement, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a pris la parole sur RMC pour réitérer ses critiques contre l'arbitre de la rencontre. "Je veux dénoncer le nœud du problème, qui est l’arbitrage africain", a-t-il notamment déclaré, en précisant que des "dossiers lourds" seraient envoyés à la FIFA pour se "plaindre".

Selon lui, l'arbitrage africain est "obsolète" de manière générale. "Il est d’un âge préhistorique. C’est trop à l’ancienne, ils sont trop dépassés. Et il y a une mainmise de ceux qui ont le bras le plus long, il y a des trafics d’influence. (…) C’est pour ça que j’ai dit que ça ne doit plus jamais arriver".

Avant cette interview, Belmadi avait créé la polémique avec des propos controversés à l'encontre de l'arbitre: "On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n’ai pas aimé du tout au lendemain du départ de cet arbitre, à l’aéroport d’Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille. (...) Il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça".