Coupe du monde 2022: la Fifa aurait également retoqué un brassard... contre l'islamophobie

Selon Sky News, plusieurs équipes composées de joueurs de confession majoritairement musulmane ont proposé de porter un brassard contre l’islamophobie pendant la Coupe du monde. La Fifa aurait refusé même si l’instance assure ne pas avoir été sollicitée à ce sujet.

Les brassards de capitaine auront animé la Coupe du monde 2022. Alors que le message "One Love" pour soutenir les droits LGBT+ a été interdit d’être porté, un autre promouvant la lutte contre l’islamophobie aurait été retoqué par la Fifa, annonce Sky News.

"Le Qatar et certaines des autres équipes à majorité musulmane étaient en discussion avancée pour savoir si les joueurs pouvaient porter des brassards pour sensibiliser au mouvement croissant de l'islamophobie", a déclaré un haut responsable qatari à Sky News. Le média anglais s’est même procuré des dessins du tissu reprenant les couleurs du keffieh, foulard traditionnellement porté dans le monde arabe, notamment en Palestine, dont de nombreux drapeaux ont été brandis dans les tribunes pendant la compétition ou par des joueurs, comme ceux du Maroc, mardi. Le brassard porte l’inscription: "Pas de place pour l'islamophobie".

Les organisateurs pensaient le faire porter aux capitaines du Qatar, du Maroc et de l'Arabie saoudite

Selon Sky, les responsables du Qatar ont évoqué un plan pour que les capitaines, dont ceux du Qatar, de l'Arabie saoudite et du Maroc, les portent. "Lorsque la proposition de brassard a finalement été discutée avec la FIFA, on leur a dit qu'elle violait les règles de la FIFA et ne serait pas autorisée, indique un haut responsable qatari. Les équipes ont accepté la décision mais ont été déçues qu'un problème important comme celui-ci, qui a un impact négatif sur des millions de musulmans dans le monde, n'ait pas reçu de plate-forme lors de la première Coupe du monde organisée dans une région à majorité musulmane."



La FIFA a, de son côté, déclaré qu'elle n'était au courant d'aucune proposition et n'a envoyé personne pour s'exprimer. Après avoir menacé de sanctions sportives les nations portant le brassard "One Love", l’instance internationale a proposé une série de messages comme "Non à la discrimination".