Coupe du monde 2022: la Fifa fait retirer un hommage à une figure des droits humains en Argentine

Le ruban noir en hommage à la figure des droits humains, Hebe de Bonafini, apparaissait sur les images de la télévision publique argentine avant de disparaître, sur ordre de la Fifa.

La Fifa impose sa loi à la Coupe du monde. Non contente d’étouffer les revendications de joueurs qui voulaient délivrer un message de paix et de tolérance, la fédération internationale a également interdit à la télévision publique argentine d’afficher un ruban noir en hommage à la militante argentine des droits humains, Hebe de Bonafini, décédée dimanche à l’âge de 93 ans. Le ruban noir, qui apparaissait encore la veille, pour le match d’ouverture, a disparu le lendemain. La journaliste Angela Lerena a alors pris la parole pendant la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas pour expliquer la situation: "Le règlement de la FIFA ne nous permet pas d’afficher un ruban noir pendant les matches en signe de deuil", précisant que la télévision publique tenait quand même à "exprimer sa douleur pour la mort de Hebe de Bonafini".

Devenue une figure controversée

Hebe de Bonafini était devenue la "voix" des "Mères de la place de Mai" qui ont défié la dictature militaire argentine en réclamant des nouvelles de leurs disparus. Elle était également devenue une figure controversée en Argentine pour son soutien aux époux Kirchner (12 ans de prison et l'inéligibilité à vie ont été requis contre l’ancienne présidente Cristina Kirchner dans un procès pour corruption).

Après s'être réjouie des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, Hebe de Bonafini avait réagi à l'attaque meurtrière contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, en janvier 2015, en estimant que "la France colonialiste qui a laissé des pays dans la ruine n'a pas l'autorité morale pour parler de terrorisme criminel. Demandez aux Algériens, aux Haïtiens et à ses dizaines de colonies".