Coupe du monde 2022: le Portugal balaie la Macédoine du Nord, la Suède éliminée par la Pologne

Le Portugal et la Pologne se sont qualifiés ce mardi pour la Coupe du monde 2022, en battant respectivement la Macédoine du Nord (2-0) et la Suède (2-0). Bruno Fernandes a signé un doublé pour la Seleçao et Robert Lewandowski a lui montré la voie aux siens.

Le Portugal tient son rang et disputera la Coupe du monde 2022 au Qatar. Opposée à la Macédoine du Nord, qui avait battu jeudi dernier l’Italie (1-0), la sélection de Fernando Santos s’est imposée (2-0) dans l'une des trois finales des barrages de la zone Europe. Dans le même temps, la Pologne s'est qualifiée face à la Suède grâce à un but de Robert Lewandowski (2-0). Zlatan Ibrahimovic est donc privé de Mondial.

Ronaldo va disputer une 5e Coupe du monde

Ne parvenant pas à cadrer sa frappe sur la première vraie occasion du match, Cristiano Ronaldo s’est montré altruiste pour l’ouverture du score. Sur une récupération de Diogo Jota, “CR7” a donné une offrande à Bruno Fernandes, qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (31e).

Dominateur, le Portugal a eu d’autres opportunités pour marquer en première période, à l’image de la tête piquée de Diogo Jota (23e) ou d’une remise de Cristiano Ronaldo, où le joueur de Liverpool (39e) n’a pas réussi à reprendre convenablement. Mais ces ratés ont été sans conséquence. Sur un caviar de Bernardo Silva, Bruno Fernandes a scellé le sort du match d'une demi-volée pleine de maîtrise (64e).

Après avoir balayé la Turquie (3-1) lors de la demi-finale malgré plusieurs absents, le Portugal a retrouvé cette fois un cadre comme Pepe mais aussi Joao Cancelo. Mais la défense, où était encore alignée Danilo dans l'axe, n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Encore préféré à Rui Patricio, Diogo Costa, n'a eu aucune frappe à stopper.

Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo vivra une cinquième Coupe du monde consécutive, lui qui était déjà présent en Allemagne en 2006. Déjà vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019, la star de Manchester United aura une nouvelle chance décrocher le Graal avec sa sélection nationale.

Lewandowski envoie la Pologne au Qatar

Sur le terrain de la Pologne, la Suède a rapidement eu des occasions avec Alexander Isak (13e) et Emil Forsberg (19e), qui ont buté sur Wojciech Szczęsny. Mais après une première période équilibrée, un penalty a été sifflé pour la Pologne après une faute de Jesper Karlström sur Grzegorz Krychowiak

Robert Lewandowski n'a pas tremblé sur penalty pour offrir la qualification à son équipe. Grâce à ce 75e but en sélection, l'attaquant du Bayern Munich a envoyé les siens au Qatar. La Suède a bien essayé de recoller ensuite, avec à nouveau Forsberg (58e) mais la reprise du joueur du RB Leipzig a été repoussée encore par Szczęsny.

Revenu en sélection ces derniers mois, Zlatan Ibrahimovic est entré en jeu en fin de partie (79e). Mais le joueur de l'AC Milan avait sans doute compris au moment de son apparition, comme ses coéquipiers, que l'issue serait fatale après le but de Piotr Zieliński (72e). Après un contrôle raté de Marcus Danielson, Zieliński s'est retrouvé ensuite seul face à Robin Olsen et n'a eu plus qu'à ajuster.

La zone connaît désormais pratiquement tous ses qualifiés. Il ne reste plus qu'un billet à attribuer avec le Pays de Galles qui attend le vainqueur de la demi-finale entre l'Ecosse et l'Ukraine, reportée en raison de l'invasion russe sur le sol ukrainien. Le tirage au sort de la Coupe du monde aura lieu ce vendredi pour rappel.