Coupe du monde 2022: le Ghana qualifié, le Nigeria d'Osihmen frustré et éliminé

Le Ghana s'est qualifié pour le Mondial 2022 après son match nul 1-1 face au Nigeria (0-0 à l'aller), mardi à Abuja. Grâce à leur but à l'extérieur comptant double, les Black Stars verront le Qatar.

Tout était encore à faire lors de ce deuxième match du jour entre le Nigeria et le Ghana après le nul à l’aller (0-0). Si le spectacle avait laissé à désirer au Ghana, ce barrage retour à Abuja a donné lieu ce mardi soir à un choc assez rythmé. Et a abouti à la qualification des Ghanéens, malgré un nul 1-1.

>> Revivez les barrages de la zone Afrique en direct

Après seulement dix minutes de jeu, Thomas Partey a lancé les Black Stars d’une belle frappe (0-1, 10e), bien aidé par une faute de main du gardien de l’Omonia Nicosie Francis Uzoho. La règle du but à l’extérieur étant toujours appliquée dans les éliminatoires africains, le milieu d’Arsenal a mis son équipe dans une position très favorable puisqu’un nul les qualifierait.

Absent en 2018, le Ghana retrouve le Mondial

Dos au mur, le Nigeria a multiplié les offensives pour essayer de marquer. Et après un penalty transformé par le capitaine William Troost-Ekong (1-1, 22e), Victor Osimhen a bien cru offrir l’avantage à son équipe en fin de première période. Privé de la CAN en raison d’une blessure au visage, l’attaquant de Naples a bénéficié d’un contre favorable dans son duel contre le gardien ghanéen pour marquer le but du 2-1. Mais un léger hors-jeu de l’ancien joueur de Lille a conduit l’arbitre à refuser logiquement son but.

Très en jambes, Victor Osimhen a même tenté un retourné peu après l’heure de jeu mais sa frappe est passée au-dessus (1-1, 64e). Encore malchanceux sur un nouveau retourné, la star des Super Eagles n’a pu empêcher l’élimination de son équipe. Absent de la Coupe du monde 2018 en Russie, le Ghana va retrouver la scène mondiale dans quelques mois au Qatar. Pour la première fois depuis 2006, le Nigeria n’ira pas au Mondial.