Coupe du monde 2022: la récompense de "l'homme du match" serait l'objet de manipulation

Le Daily Mail révèle une escroquerie montée par des pronostiqueurs arracher le pactole aux sites de paris en ligne.

De Gareth Bale, qui a traversé ce Mondial comme une ombre, à Kevin De Bruyne, presque désolé de se voir décerner la récompense, le trophée de l’homme du match, décerné au meilleur joueur de la rencontre, selon les internautes, a sacré des lauréats quelque peu inattendus depuis le début de la compétition. "Je ne sais pas pourquoi j’ai reçu ce trophée. C’est peut-être grâce à mon nom", confiait De Bruyne, à l’issue d’une prestation insipide de sa part face au Canada. Le milieu offensif de Manchester City et de la Belgique n’est pas si loin de la vérité, même si l’assertion mérite d’être affinée.

Un pronostiqueur aurait enregistré 70 votes en faveur de Neymar...

Il s’agirait en fait d’une grossière manipulation constatée par les bookmakers, qui ont depuis agi en conséquence, et révélée par le Daily Mail. Le titre d’homme du match est décerné par un vote du public sur le site de la Fifa. Le Daily Mail dit avoir découvert des preuves de l’existence d’informateurs sur les réseaux sociaux qui incitent leurs dizaines de milliers de followers à voter pour des joueurs sur lesquels ils ont eux-mêmes parié. Certains de ces pronostiqueurs vont jusqu’à encourager les parieurs à enfreindre les règles de la FIFA, qui imposent une limite d'un vote par personne, en produisant un tutoriel vidéo montrant comment enregistrer plusieurs votes, révèle le Daily Mail.

Effrayés par la tendance de plus en plus prégnante au fil des matches, les bookmakers ont pris des mesures drastiques, soit en réduisant les cotes soit en fermant tout simplement le marché, rapporte le Daily Mail. Les parieurs ont craint pour le match du Brésil face à la Serbie, mais c’est bien le double buteur Richarlison qui a été élu homme du match, et non pas Neymar, sorti sur blessure à la fin du match. Un pronostiqueur s’est pourtant vanté d’avoir enregistré 70 votes en faveur du n°10 de la Seleçao. Bien que le trophée soit décerné par les votes du public, le tableau est surveillé par les responsables de la Fifa tout au long du match afin de s’assurer que les résultats soient bien conformes avec ce qu’il se passe sur le terrain pendant la rencontre. Ce qui n’empêche pas toujours les trous dans la raquette.