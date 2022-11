Belgique-Canada: De Bruyne ne comprend pas pourquoi il a été élu homme du match

Désigné homme du match malgré une prestation très moyenne lors de Belgique-Canada (1-0) ce mercredi à la Coupe du monde 2022, Kevin De Bruyne n'a pas du tout compris ce choix.

Ce n’était pas franchement la meilleure version de Kevin De Bruyne. Très attendu durant cette Coupe du monde 2022 au Qatar, l’habituel chef d’orchestre de Manchester City a souffert mercredi lors de la victoire de la Belgique face au Canada (1-0), pour l’entrée en lice des Diables Rouges.

"On n’a pas vraiment bien joué"

Pas inspiré dans ses choix, pas toujours précis techniquement, il a même eu tendance à zapper ses coéquipiers. Des imprécisions très rares de la part du milieu de terrain de 31 ans… qui a pourtant été désigné homme du match par la Fifa. Même lui n’a pas compris ce choix. "Je ne pense pas avoir fait un grand match. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce trophée. Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom", a réagi De Bruyne dans des propos rapportés par The Telegraph.

"Je pense qu’on n’a pas vraiment bien joué aujourd’hui. En première mi-temps, on a très mal commencé. On n’a pas trouvé l’espace. On sait qu’il y avait de l’espace mais on ne l’a pas trouvé, c’était très difficile. Même en deuxième mi-temps, ce n’était pas un très bon match mais quand on a joué, on a trouvé de l’espace. On doit regarder, on doit essayer de jouer. Parfois on a peur, je ne sais pas pourquoi", a-t-il regretté au micro de la RTBF. Même constat du côté d'Axel Witsel : "Il faut prendre plus de risques que ça pour ressortir proprement le ballon, et aujourd'hui ça n'a pas été le cas. On a beaucoup souffert, notamment sur leur pressing."

En tête du groupe F grâce à cette victoire, et au nul entre la Croatie et le Maroc (0-0) un peu plus tôt dans la journée, la Belgique tentera d'enchaîner dès dimanche face aux Marocains de Walid Regragui.