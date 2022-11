Coupe du monde 2022: le capitaine danois Simon Kjaer portera bien le brassard "One Love"

Présent samedi devant la presse, le milieu de terrain du Danemark Christian Eriksen a confirmé que son capitaine, Simon Kjaer, portera bien le brassard "One Love". La Fifa a lancé sa propre campagne avec d'autres messages sur les brassards.

En marque de contestation contre le traitement de la cause LGBTQ+ au Qatar, plusieurs nations ont décidé que leur capitaine portera un brassard "#One Love" durant la Coupe du monde. C'est notamment le cas de l'Angleterre ou de l'Allemagne. En conférence de presse ce samedi, Christian Eriksen a annoncé que son capitaine, Simon Kjaer, ferait de même. "Notre capitaine portera le brassard "One Love". Je ne sais pas quelles seront les conséquences, on verra", a déclaré le milieu offensif danois de Manchester United.

La Fédération française de football (FFF) a envoyé ses derniers jours une requête à la FIFA pour qu'Hugo Lloris soit autorisé à porter un brassard spécial. Noël Le Graët ainsi que le gardien des bleus ont cependant répété à plusieurs reprises qu'ils s'en tiendront à la décision de la FIFA.

La FIFA n'a dans un premier temps pas assumé ses responsabilités

Le problème est que la FIFA semble bien loin de toutes ces préoccupations. Interrogé ce samedi, Gianni Infantino a gentiment botté en touche: "Nous avons des régulations claires sur les brassards au sein de la FIFA, nous avons un engagement sur plusieurs sujets, notamment l'universalisme", a timidement lâché Gianni Infantino en conférence de presse. Il n'avait pourtant pas hésité quelques minutes auparavant à affirmer qu'il était "arabe", "gay", "travailleur immigré", "africain" et "handicapé". Il avait aussi assuré que le combat contre toutes les formes de discrimination lui était cher, ayant lui-même été discriminé dans sa jeunesse à cause de sa couleur de cheveux (il était roux).

De nouveaux brassards et une légère prise de position

Face à la vague de critiques, la FIFA a finalement décidé d'agir. L'instance a en effet annoncé plus tard ce samedi qu'elle allait mener plusieurs campagnes durant la compétition, aux côtés de plusieurs agences des Nations unies (Unesco, PAM, OMS). Concrètement, pour chaque match, les capitaines seront invités à porter des brassards pour des causes précises et souvent évoquées lors de la préparation de ce Mondial au Qatar, comme la protection de la planète, l'éducation pour tous, ou la lutte contre les discriminations.

La FIFA précise aussi que "les équipes participantes pourront diffuser leurs propres messages via les brassards des capitaines". Ce qui veut dire que si un joueur, à l'image de Manuel Neuer avec l'Allemagne ou Hugo Lloris avec la France, souhaite porter le fameux brassard arc-en-ciel #OneLove, il en aura a priori la possibilité.

Les campagnes ont été réparties comme suit :

Phase de groupes, Journée 1 : #FootballUnitesTheWorld

Phase de groupes, Journée 2 : #SaveThePlanet

Phase de groupes, Journée 3 : #ProtectChildren #ShareTheMeal

Huitièmes de finale : #EducationForAll #FootballForSchools

Quarts de finale : #NoDiscrimination

Demi-finales : #BeActive #BringTheMoves

Match pour la troisième place et finale : Le football, c’est le bonheur, l’espoir, l’amour et la paix – #FootballUnitesTheWorld