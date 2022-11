Coupe du monde 2022: à J-1, Infantino entretient le flou la question du brassard arc-en-ciel

Présent en conférence de presse ce samedi, le président de la FIFA Gianni Infantino a évoqué de nombreux sujets mais a éludé celui du brassard arc-en-ciel en soutien à la cause LGBT+ que souhaitent porter plusieurs sélections européennes.

Il aura fallu trois questions pour que Gianni Infantino réponde enfin au sujet du brassard arc-en-ciel en soutien à la cause LGBT+ que souhaitent porter plusieurs nations européennes durant ce Mondial au Qatar. Le président de la FIFA est resté très vague, sans dire si l'organisation autorisait ou non le port de ce tissu symbolique.

"On doit trouver un engagement où tout le monde doit adhérer"

"Nous avons des régulations claires sur les brassards au sein de la FIFA, nous avons un engagement sur plusieurs sujets, notamment l'universalisme", tatonne Gianni Infantino, qui pour la première fois depuis le début de la conférence de presse a pesé chacun des mots utilisés.

"On doit trouver un engagement où tout le monde doit adhérer, ajoute-t-il. Le terrain de jeu et encore plus ceux du Mondial doit soutenir des causes et des causes globales." La FIFA n'a toujours pas répondu à la FFF, qui avait demandé son accord concernant ce brassard. Et cette réponse ambigüe de Gianni Infantino n'éclaire pas plus à ce sujet.

La question de la cause LGBT+ est revenue à de nombreuses reprises durant la conférence de presse, conclue notamment par un discours de son porte-parole qui fait son coming-out sur scène, affirmant que s'il a ce poste et que s'il peut le dire publiquement ainsi au Qatar, alors personne n'a rien à craindre. Une preuve aussi selon lui de l'ouverture d'esprit de Gianni Infantino.

"Il faut que l'on se regarde d'abord avant de critiquer"

"Tout le monde est le bienvenu au Qatar, avait déclamé Gianni Infantino un peu plus tôt dans son monologue d'ouverture de 45 minutes. Si vous avez une personne ici qui dit l'inverse, ce n'est pas l'opinion du pays ni de la FIFA. Vous allez me dire: "Oui mais il y a une législation qui autorise à mettre les gays en prison." Ok mais c'est une loi qui existe dans de nombreux pays. En 1954 il y avait cela en Suisse, et ils ont organisé le Mondial."

Il affirme que ces critiques envers le non-respect des droits humains fondamentaux au Qatar sont une provocation envers un pays qui cherche à progresser sur le sujet: "Vous savez quand les femmes ont eu le droit de vote en Suisse ? Dans les années 1990. C'est grâce à la Cour suprême que les femmes ont pu voter, puisque les hommes ont d'abord voté contre. C'était ça, les mentalités en Europe. Il faut que l'on se regarde d'abord avant de critiquer les autres et il faut encourager plutôt."