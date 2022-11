Coupe du monde 2022: le capitaine de l'Iran réitère son soutien au peuple opprimé

L'Iran est en proie depuis plusiuers semaines à des manifestations contre le regime en place. Avant le coup d'envoi de la rencontre face à l'Angleterre, les joueurs iraniens n'ont pas chanté l'hymne au Khalifa Stadium. Ce mardi, le capitaine Ehsan Hajsafi a réitéré en conférence de presse son soutien envers la population.

Le courage du capitaine de l'équipe iranienne de football force l'admiration à travers le monde. Au lendemain de la défaite 6-2 contre l'Angleterre de l'Iran pour son premier match de la compétition, ce dernier a rappelé en conférence de presse qu'il soutenait le peuple, victime de la répression menée par la République islamique. "Au nom de dieu ! Tout d'abord, j'offre mes condoléances à toutes les familles endeuillées d'Iran. Et faites-leur savoir que nous sommes avec eux et sympathisons avec eux", a déclaré Ehsan Hajsafi devant la presse.

Lundi à l'occasion du match contre l'Angleterre, l'ensemble des joueurs iraniens avait refusé de chanter l'hymne national, en signe de contestation contre l'oppression sur les manifestants. Lors de la diffusion du Sorud-e Melli-ye Djomhuri-ye Eslami-ye Irân, le public n'a pas hésité à siffler l'hymne mis en place en 1990 pour le pouvoir des Mollahs. Les sifflets contre l'hymne ont ensuite laissé place aux acclamations des fans pour le geste des joueurs.

Arthur, auditeur franco-iranien de l'After Foot, a qualifié ce geste de "fort", car "l'hymne est habituellement chanté en Iran". La télévision iranienne a même décidé de ne pas diffuser ce moment à la télévision.

Le Mondial pour diffuser un message

Le Mondial de football, suivi dans le monde entier, représente une belle occasion d'afficher publiquement le combat, de marquer les esprits et d'espérer recevoir du soutien. Ne serait-ce que durant le match face à l'Angleterre, de nombreuses actions ont été menées. Après les hymnes, les supporters iraniens ont crié cinq fois "Women Life Freedom". A la 22e minute, ils ont aussi crié le nom de Mahsa Amini, l’Iranienne tuée trois jours après avoir été arrêtée par la police pour le port de vêtements inappropriés. Elle avait 22 ans. Plusieurs supporters ont caché les armoiries de la République islamique présents sur le drapeau et sur le logo du maillot de l’équipe. Une fan s’est même faite confisquer un drapeau sur lequel ces armoiries étaient remplacés par des symboles historiques de l’Iran.

Le peuple n'adhère pas totalement à la sélection

Arthur, l'auditeur franco-iranien de l'After Foot, expliquait sur RMC qu'une partie du peuple n'adhérait plus à la sélection à cause de différente actions. La sélection avait pas exemple rendu visite au président Ebrahim Raïssi, et posé avec lui. Certains iraniens ont été choqués et ont qualifié léquipe de "traîtres" ou "d'équipe de l'état islamique".

La situation ne s'apaise pas en Iran, où les manifestations continuent malgré la violence de la répression. Un récent bilan fait état de 300 morts dans le pays.