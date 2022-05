Coupe du monde 2022: le Chili dépose un recours auprès de la Fifa après l’imbroglio avec l’Equateur

La Fédération chilienne de football a confirmé ce jeudi avoir déposé une plainte auprès de la Fifa contre l’international équatorien Byron Castillo, lequel serait de nationalité colombienne et n'aurait donc pas dû jouer face au Chili. A travers ce recours, la sélection chilienne espère disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar à la place de l’Equateur.

Et si le Chili était l’invité surprise et inattendu de la Coupe du monde 2022? Sur le terrain des éliminatoires, la sélection chilienne, 7eme de la zone Amsud, n’a pas réussi à décrocher son ticket pour l’événement de l’année au Qatar (21 novembre-18 décembre). Mais en coulisse, la sélection sud-américaine joue une dernière carte pour être au Mondial.

Estimant que l’arrière droit de l’Equateur, Byron Castillo, n’avait pas le droit de jouer le match de qualification car il a, selon le Chili, la nationalité colombienne et non équatorienne, la Fédération chilienne espère que la Fifa exclura l’Equateur de la Coupe du monde et, en récupérant les points de la victoire, prendra sa place au Qatar.

Ce jeudi, la Fédération chilienne a confirmé dans un communiqué qu’elle a porté plainte le 4 mai auprès de l’instance internationale. "Les faits sont trop graves et doivent faire l’objet d’une enquête approfondie", indique l’ANFP. "Il existe de nombreuses preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco, le 25 juillet 1995, et non le 10 novembre 1998, dans la ville équatorienne du général Villamil Playas." Le Chili ajoute que les enquêtes menées en Equateur font état "d’incohérences dans l’acte de naissance."

En attendant la décision de la Fifa, l’Equateur, qualifié pour la Coupe du monde après sa 4eme place lors des éliminatoires, défiera le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas dans le groupe A.