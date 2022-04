Mondial 2022: l'étonnant imbroglio qui a fait espérer au Chili une qualification de dernière minute

Des doutes sur la nationalité d'un joueur, en raison d'une confusion dans des documents à l'état civil, a laissé penser que l'Équateur pouvait perdre sa qualification pour la Coupe du monde 2022 au profit du Chili.

Pendant plusieurs heures, les supporters du Chili ont rêvé d'une qualification de dernière minute à la Coupe du monde 2022 au Qatar, au détriment de l'Équateur. En cause: la nationalité de Byron Castillo, joueur de la sélection équatorienne et arrière droit du Barcelona Sporting Club. Selon un journaliste, le footballeur en question est en réalité Colombien et n'aurait pas dû jouer avec l'équipe du sélectionneur Gustavo Alfaro. Ce qui a été rapidement démenti.

Comme le rapporte TNT Sports Chile, le journaliste à l'origine de la controverse s'est notamment appuyé sur un document qu'il présente comme l'acte de naissance authentique de Byron Castillo (en dépit d'une erreur dans l'orthographe du prénom). La photocopie de ce registre indique "Colombie" dans la case du pays de naissance.

Une confusion avec un frère décédé

Une telle révélation a logiquement remis en cause la qualification de l'Équateur, 4e des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022. Lorsqu'une sélection dispute un ou plusieurs matchs avec un footballeur qui n'avait pas le droit de jouer, les résultats concernés sont invalidés et transformés en défaite. C'est ce qui était arrivé à la Bolivie en 2016 avec Nelson Cabrera, à la suite d'une affaire sensiblement différente.

Mais peu après le début de la polémique, la radio colombienne Blu Radio a démenti ces informations. Elle affirme que Byron Castillo est bien de nationalité équatorienne et que le doute provient d'une confusion à l'état civil. Selon la même source, le footballeur avait un frère, décédé, prénommé Bayron Javier et né en Colombie, comme la mère. Le joueur est, lui, bien né en Équateur. Le Chili, 7e des éliminatoires, ne profitera donc pas, a priori, de victoires sur tapis vert qui l'auraient propulsé à la 4e place du classement.

L'Équateur figure donc toujours dans le groupe A de la Coupe du monde, avec le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Son entrée en lice est prévue dès le premier jour de la compétition, le 21 novembre contre les Qataris. Contrairement à la tradition, ce match face au pays hôte n'ouvrira pas le tournoi.