Coupe du monde 2022: le Danemark perd un cadre avant d’affronter la France

À trois jours de défier la France (samedi à 17h), le Danemark a perdu l'un de ses titulaires. Sorti sur blessure contre la Tunisie ce mardi (0-0), Thomas Delaney, touché au genou gauche, est forfait pour le reste de la Coupe du monde.

Au lendemain du forfait de Lucas Hernandez, le prochain adversaire des Bleus dans cette Coupe du monde perd aussi l’un de ses titulaires. Ce mercredi, à trois jours de défier l’équipe de France, les Danois ont annoncé qu’ils allaient devoir se passer de Thomas Delaney pour le reste du Mondial.

Le milieu de terrain du FC Séville (31 ans) avait dû quitter ses partenaires à la mi-temps de la rencontre entre le Danemark et la Tunisie ce mardi (0-0). Touché au genou gauche, l’ancien joueur du Borussia Dortmund va être mis au repos pendant au moins quatre semaines.

Un France-Danemark déjà crucial

"Il va nous manquer, tant sur le terrain qu'en dehors. Les autres joueurs sont prêts et nous avons une équipe solide pour les prochains matchs", a clamé Kasper Hjulmand, cité dans le communiqué de l’équipe du Danemark.

Samedi, la rencontre entre la France et les coéquipiers de Christian Eriksen, considérée comme le choc de ce groupe D, est d’ores et déjà cruciale. En cas de victoire, les Bleus peuvent d’ores et déjà valider leur billet pour les 8es de finale, tandis qu’une contre-performance mettrait les Danois dos au mur après leur match nul inaugural contre la Tunisie.