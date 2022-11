Coupe du monde 2022: le futur vainqueur de la compétition selon FIFA 23

Au terme d'une finale contre le Brésil, et avec Lionel Messi comme meilleur buteur de la compétition, l'Argentine a remporté la Coupe du monde dans une simulation réalisée sur FIFA 23 par EA Sports. La France s'est emparée de la troisième place.

Enfin la bonne année pour Lionel Messi ? L'Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) dans une simulation réalisée sur FIFA 23 par EA Sports. Or, l'éditeur américain se vante d'avoir "vu juste" depuis 2010 sur l'identité du vainqueur du Mondial.

La Pologne et les États-Unis sur le chemin des Bleus

Dans cette simulation, l'Argentine s'est imposée 1-0 en finale face au Brésil. Tenante du titre, la France a été battue 1-0 par l'Albiceleste en demie. Les Bleus terminent tout de même sur le podium grâce à une victoire contre le Portugal (4-2) dans le match pour la troisième place.

Pour arriver en finale, l'Argentine a aussi fait tomber les Pays-Bas (1-0) et le Danemark (2-1). En ce qui concerne la France, elle a dû se défaire de la Pologne (2-1) puis des États-Unis (1-0) pour arriver dans le dernier carré.

La simulation de la Coupe du monde 2022 dans FIFA 23 © EA Sports

Messi meilleur buteur devant Depay et Mbappé

Avec un but en finale, Lionel Messi a fini meilleur buteur de la compétition avec huit buts en sept matchs. L'attaquant du Paris Saint-Germain a distancé Memphis Depay et Kylian Mbappé, tous deux auteurs de six réalisations. Emiliano Martinez (Argentine) a été désigné meilleur gardien du tournoi.

Quant à l'équipe type, elle se présente en 4-2-4: Martinez - Cancelo, Varane, Marquinhos, Acuña - Paredes, De Paul - Messi, Mbappé, Richarlison, Vinicius Jr.