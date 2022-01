Coupe du monde 2022: le gros carton de la billetterie, 24 heures après son ouverture

Au lendemain de l'ouverture officielle de la billetterie pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, 1,2 million de billets ont déjà été demandés par les supporters du monde entier. La première phase de vente doit se clôturer le 8 février.

La bataille pour obtenir le précieux sésame s'annonce rude. Ce jeudi, 24 heures après l'ouverture officielle de la billetterie pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la FIFA a communiqué un premier chiffre concernant les demandes de tickets. En l'espace d'une journée, les serveurs de l'instance internationale ont chauffé.

Selon le communiqué, 1,2 million de billets ont été demandés par les supporters du monde entier en moins de 24 heures. Sans surprise, c'est bien sûr la grande finale, prévue le 18 décembre 2022 au stade Lusail (80 000 places), qui est la rencontre la plus plébiscitée avec déjà 140 000 demandes. Vient ensuite le match d'ouverture, qui a quant à lui généré 80 000 demandes.

Le plus grand nombre de demandes émane... du Qatar

Grâce à ce premier retour de la FIFA, on peut également savoir quel pays a été le plus actif au cours de ces 24 dernières heures. Selon l'instance internationale, le plus grand nombre de demandes a émané du Qatar, suivi de l’Argentine, du Mexique, des États-Unis, des Émirats arabes unis et de l’Angleterre. La France se classe 10e de ce "classement".

La première phase de vente s'achevera le 8 février prochain. Ensuite, tous les supporters seront tenus informés de l’issue de leur demande avant le 8 mars, "que leur demande ait été entièrement ou partiellement satisfaite ou même refusée", précise la FIFA dans son communiqué. Comme à chaque grande compétition, il va y avoir des déçus.