Mercato: la FIFA modifie les règles pour les prêts de joueurs

La FIFA a confirmé, ce jeudi, la réduction du nombre de prêts par club à partir du 1er juillet 2022. Ils seront désormais limités à huit joueurs jusqu’en 2023, puis à six à partir de 2024.

La nouvelle règlementation sur les prêts va entrer en vigueur l’été prochain avec un peu de retard. La Fifa a publié un communiqué, ce jeudi, pour confirmer l’évolution sur ce point qui devait initialement s’appliquer en 2020. Mais la pandémie mondiale du coronavirus qui a éclaté cette année-là a entrainé son retard.

Seulement six joueurs par club à partir de 2024

A partir du 1er juillet 2022, chaque club pourra prêter et se faire prêter un maximum de huit joueurs. Le nombre baissera ensuite les deux saisons suivantes: entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, seulement sept joueurs par club pourront faite l’objet de prêts, puis six à partir du 1er juillet 2024. "Les joueurs âgés de 21 ans ou moins et les joueurs formés au club ne seront pas concernés par ces limitations", précise l’instance.

"Au niveau national, le nouveau texte prévoit une période de trois ans pour que les associations membres de la FIFA puissent mettre en place un système de prêts conforme à la réglementation internationale", précise le communiqué.

Le texte s’accompagne d’autres modifications notamment sur la durée de prêt minimale "correspondant à celle comprise entre deux périodes d’enregistrement (les clubs anglais effectuent parfois des prêts d’un mois, ndlr), et une durée maximale (un an)". Finis les prêts de deux ans entre certaines équipes. Le Fifa interdit également "de sous-prêter un joueur professionnel à un club tiers".

Enfin, elle fixe une limite quant au nombre de prêts liant deux clubs chaque saison – un club peut accueillir simultanément un maximum de trois joueurs professionnels en prêt depuis un même club au cours d’une saison, cette restriction s’appliquant aussi au nombre de joueurs qu’un club peut prêter à un même club".