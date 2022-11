Coupe du monde 2022: le message écrit à 15 ans par Enzo Fernandez sur son idole Messi, avant son but pour l'Argentine

Buteur samedi lors de la victoire (2-0) de l'Argentine face au Mexique en Coupe du monde, Enzo Fernandez a été servi par son idole Lionel Messi. Depuis ce succès, un post Facebook du joueur de 21 ans est remonté à la surface, où le milieu exhortait la "Pulga" à ne pas prendre sa retraite internationale en 2016.

Comme dans un rêve. Samedi, Enzo Fernandez a signé son premier but international avec l'Argentine, dans un contexte d'un match tendu en Coupe du monde face au Mexique. Le joueur de 21 ans a validé la victoire de son équipe (2-0) après une passe de Lionel Messi, son idole. Grâce à ce succès, l'Albiceleste peut toujours espérer se qualifier pour les huitièmes de finale, après la défaite inaugurale face à l'Arabie saoudite (2-1).

Les médiaux locaux n'ont mis que peu de temps à ressortir un message posté sur Facebook par Enzo Fernandez en 2016. A cette époque, celui qui porte actuellement les couleurs du Benfica Lisbonne n'était qu'un jeune fan de 15 ans, triste par une décision de Lionel Messi. La "Pulga" avait annoncé son souhait d'arrêter la sélection après une défaite en finale de Copa America.

Lionel Messi perdait alors sa quatrième finale avec l'Argentine. La pression populaire qui l'entourait était forte. "Comment allons-nous te convaincre que nous sommes morts, écrivait alors Enzo Fernandez, demandant à Lionel Messi de revenir sur sa décision. Comment allons-nous te convaincre, nous qui n'avons pas pu comprendre que tu es un être humain, une personne au talent incomparable, le meilleur joueur de la planète mais une personne tout court. Comment allons-nous te convaincre si nous ne nous arrêtons pas une seconde pour réaliser que tu n'es pas responsable de la colère qui nous tue et qui a souvent plus à voir avec nos propres frustrations qui se déchaînent."

"Fais ce que tu veux Lionel mais pense à rester"

Lors de la finale de la Copa America 2016 contre le Chili, Lionel Messi avait loupé sa tentative lors de la séance de tirs au but, lui valant des critiques malgré cinq buts lors de la compétition. "Regardons-nous dans le miroir et demandons-nous si nous exigeons de nous-mêmes 1% de ce que nous exigeons de ce garçon que nous ne connaissons même pas, poursuivait Enzo Fernandez. Comment allons-nous te convaincre qu'il est difficile pour nous de voir que dans le monde entier tu es flatté, que pendant tes vacances tu pourrais être allongé sur une plage et que tu es là à courir et à représenter nos couleurs."

Finalement, Lionel Messi est revenu sur sa décision après six semaines et a attendu 2021 pour décrocher un titre avec l'Argentine, lors de la Copa America. "Fais ce que tu veux Lionel mais pense à rester, lançait Enzo Fernandez. Mais reste pour t'amuser, c'est ce que ces gens t'ont enlevé. C'est un monde avec des pressions ridicules, elles arrivent à enlever la chose la plus noble d'un jeu. Amusant. Quand tu étais enfant, tu avais dû rêver de représenter ton pays et de t'amuser. Te voir jouer avec l'Albiceleste est la plus grande fierté du monde. Joue pour t'amuser, car lorsque tu t'amuses, tu n'as aucune idée de l'ampleur du plaisir que nous avons."

Pas dans le groupe lors du sacre en Copa America, Enzo Fernandez est l'un des 19 novices en Coupe du monde dans la sélection de Lionel Scaloni. Le milieu et ses coéquipiers devront gagner mercredi (20h) contre la Pologne s'ils souhaitent se qualifier pour les huitièmes de finale. Lionel Messi n'a plus qu'une opportunité pour décrocher le Graal puisqu'il a déjà prévenu qu'il s'agit de son cinquième et dernier Mondial, à 35 ans.