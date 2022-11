Coupe du monde 2022: l'explosion de joie de supporters au Bangladesh pour le but de Messi face au Mexique

Buteur face au Mexique (2-0) samedi en Coupe du monde, Lionel Messi a guidé l'Argentine vers la victoire, laissant l'Albiceleste en vie dans la compétition. Si les millions de fans argentins ont logiquement célébré cette réalisation, des images de supporters en liesse réunis au Bangladesh ont aussi circulé.

En ouvrant le score face au Mexique en Coupe du monde samedi, Lionel Messi a provoqué des scènes de liesse... au Bangladesh. Auteur d'une passe décisive sur le deuxième but, la "Pulga" a été l'homme du match lors de la victoire de l'Argentine (2-0) dans cette deuxième journée de la phase de groupes du Mondial. Pour le plus grand bonheur de son pays et même au-delà des frontières donc.

Le Bangladesh n'a jamais participé au Mondial

Sur les réseaux sociaux, un membre d'une université située à Ashulia, dans la banlieue de Dacca, la capitale du Bangladesh, a partagé une vidéo de l'explosion de joie de supporters, réunis devant un écran géant. Ceux-ci ont exulté au moment où Lionel Messi a trouvé la faille (64e) face au Mexique, d'une frappe à ras de terre.

Depuis la création de la Coupe du monde, le Bangladesh n'a jamais participé à la Coupe du monde. De quoi sans doute comprendre l'attachement des locaux pour une autre nation et surtout pour une star comme Lionel Messi. En arrivant au Qatar, l'équipe de France a été accueillie par exemple par les chants de supporters indiens. "Mais je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France, c'est un poids sachant qu'ils sont 1 milliard", en rigolait Olivier Giroud.

Grâce à son succès, l'Argentine est restée en vie dans cette Coupe du monde, avant un match mercredi (20h) face à la Pologne, qui a battu l'Arabie saoudite (2-0) samedi et qui compte quatre points. Toutefois, Lionel Messi et ses coéquipiers n'auront pas le droit à la défaite s'ils comptent se qualifier pour les huitièmes de finale, au risque aussi de décevoir les fans bangladais.