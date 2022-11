Coupe du monde 2022: les images du vestiaire argentin en fusion après la victoire contre le Mexique

Soulagés d’avoir battu le Mexique (2-0) samedi après avoir débuté la Coupe du monde 2022 par une défaite contre l’Arabie saoudite, les joueurs de l’Argentine ont fêté comme il se doit leur survie dans la compétition dans leur vestiaire.

L’Argentine est toujours en vie. Au bord du précipice avant d’affronter le Mexique samedi soir pour son deuxième match en Coupe du monde au Qatar, l’Albiceleste s’est relancée grâce à sa victoire 2-0 au stade Lusail. Lionel Messi et Enzo Fernandez ont scoré et offert un succès capital qui permet à l’Argentine de croire à la qualification pour les huitièmes de finale. Tout se jouera mercredi à Doha face à la Pologne (20h).

Les Argentins relâchent la pression

En attendant, avant de défier Robert Lewandowski et ses partenaires, les vainqueurs de la Copa America 2021 ont relâché la pression dans l’intimité de leur vestiaire du stade de Lusail. Dans des vidéos postées par les joueurs et notamment Nicolas Otamendi, on peut voir les Argentins, Messi en tête, chanter et fêter leur première victoire dans ce Mondial au Qatar.