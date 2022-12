Coupe du monde 2022: le parieur fou américain a finalement accepté une offre de cash out juste avant la finale

Alors qu'il n'était plus qu'à un match de faire sauter la banque, le parieur américain qui avait misé sur une victoire de la France lors de la Coupe du monde a accepté une très belle offre juste avant la finale du Mondial, remporté par l'Argentine. Un bel instinct sur ce coup-là...

Il n'y a pas cru jusqu'au bout. Mais au regard du résultat de cette finale de la Coupe du monde de football, remporté par l'Argentine face à la France (3-3, 4 tirs au but à 2), bien lui en a pris.

Un parieur américain avait misé 26 dollars (24,50 euros) en début d'année sur un combiné bien fourni dans lequel il avait pronostiqué plusieurs succès combinés qui ont réellement eu lieu, parmi lesquels : celui des Kansas Jayhawks en NCAA (football américain universitaire), des Golden State Warriors en NBA, des Colorado Avalanche lors de la Stanley Cup (hockey-sur-glace) ainsi que les titres de champions de Manchester City en Premier League, de l'AC Milan en Serie A et du Los Angeles FC en MLS. Il ne lui manquait plus qu'un titre des Bleus pour empocher le pactole, à savoir plus de 557 770 dollars (527 265 euros).

Avec le "cash out" juste avant la finale, ce parieur américain a eu tout bon

Peu avant le Mondial, ce parieur, qui s'était confié au média américain Bleacher Report, avait décidé de refuser une première offre du site de paris, qui lui proposait 80 000 dollars (75 625 euros) pour retirer sa mise. Une première belle inspiration puisque les hommes de Didier Deschamps ont terminé premiers de leur groupe, avant de passer les obstacles des huitièmes, des quarts puis des demi-finales. Dès lors, tout proche de remporter son pari complètement fou, rien ne semblait l'empêcher d'aller au bout de son instinct. C'était sans compter une nouvelle offre, bien plus conséquente, du même site de paris.

En effet, quelques heures avant le coup d'envoi de la finale, cet amateur de sport a accepté un "cash out" (retrait de ses gains) déjà très rémunérateur de 283 538 dollars (267 328 euros). "J'ai parlé à ma famille, c'était déjà complètement fou toute cette histoire, et j'ai décidé de 'cash out' et d'accepter cette offre de plus de 280 000 dollars qui va changer ma vie", a-t-il déclaré dimanche soir. De quoi vivre plus sereinement son France-Argentine d'autant que, là encore, il avait fait le bon choix.