France-Argentine: un match à plus de 550 000 dollars pour un parieur américain

Un Américain est en passe d'empoche le pactole en cas de victoire des Bleus ce dimanche face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022. Il avait réalisé un improbable pari combiné de 26 dollars qui pourrait lui en rapporter... plus de 550 000.

Le terminus de cette Coupe du monde 2022 approche à grands pas avec une finale de prestige pour boucler la compétition : une affiche entre la France et l'Argentine, deux nations en quête d'une troisième étoile. Un parieur américain, lui, sera sans doute l'un des téléspectateurs les plus stressés pendant la rencontre.

Plus de 550 000 dollars en jeu en cas de victoire des Bleus, le pari fou d'un Américain

En effet, ce dernier n'est plus qu'à un match de voir sa vie basculer dans les grandes largeurs. Car si les Bleus s'imposent cet après-midi face à Lionel Messi et ses coéquipiers, ce serait le pactole pour cet amateur de sport. En début d'année, il avait misé 26 dollars (24,50 euros) sur plusieurs victoires qui se sont toutes produites au cours de l'année : celle des Kansas Jayhawks en NCAA (football américain universitaire), des Golden State Warriors en NBA, des Colorado Avalanche lors de la Stanley Cup (hockey-sur-glace) ainsi que les titres de champions de Manchester City en Premier League, de l'AC Milan en Serie A et du Los Angeles FC en MLS. Il ne lui reste plus qu'un succès à compléter, à savoir celui des hommes de Didier Deschamps ce dimanche à Doha, avant un gain net de plus de 557 770 dollars (527 265 euros).

Interrogé par le média américain Bleacher Report le 22 novembre dernier, le parieur américain s'est montré confiant quant à une victoire des Bleus. Preuve en est : alors que le site de paris lui avait formulé une offre de 80 000 dollars (75 625 euros) pour retirer sa mise avant le début du Mondial, l'homme a décliné, expliquant vouloir aller jusqu'au bout malgré un stress évident ce dimanche. Reste à voir si son audace sera récompensée comme il se doit.