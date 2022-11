Coupe du monde: le troll de supporters qataris en réponse au geste des Allemands avec des portraits d'Özil

Ce dimanche, lors du choc Espagne-Allemagne (1-1) comptant pour la deuxième journée de phase de poules, plusieurs spectateurs qataris ont brandi des photos de Mesut Özil tout en se couvrant la bouche. Une réponse au geste de protestation des Allemands avant le match contre le Japon à la Coupe du monde.

Contre le Japon, lors de son entrée en lice au Mondial, l’Allemagne a dénoncé la censure dont elle estime avoir été victime de la part de la Fifa, alors qu’elle souhaitait rappeler son attachement à la diversité avec le brassard One Love, que la Fifa a pris soin d’interdire, pour ne pas froisser l’hôte de la compétition. Raté.

Au Qatar, l’attitude de l’Allemagne n’a pas plu, et dans les tribunes du stade Al-Bayt où se déroulait la rencontre entre la Mannschaft et l’Espagne, les spectateurs locaux étaient fort nombreux à exhiber le portrait de Mesut Özil, parfois en se couvrant la bouche.

Mais dans quel but? Dénoncer l’indignation sélective d’une Allemagne qui choisirait un combat politique plutôt que d’autres, comme Mesut Özil en son temps?

En pointe sur le soutien aux Ouïghours, une ethnie turcophone majoritairement musulmane (la famille d’Özil est d’origine turque, lui-même étant musulman), victime de la terrible répression du régime chinois dans la région du Xinjiang, il lui avait été reproché son ambivalence sur la question de la Turquie et son régime autoritaire, ainsi que sa proximité avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Très critiqué en Allemagne

Sensible aux violences subies par certaines minorités, Özil ne s’était pas ému publiquement quand Erdogan accentuait la répression dans son pays et durcissait la censure. Et si les Qataris reprochaient ce soir la même chose aux autorités allemandes, en dénonçant le traitement réservé à Özil à l'époque ?

Özil avait reçu assez peu de soutien en Allemagne sur le sujet de la répression des Ouïghours. Il avait, en revanche, été très critiqué dans son pays pour avoir soutenu de manière démonstrative le dirigeant autoritaire Recep Tayyip Erdogan alors engagé dans une campagne électorale. Ce différend avait d'ailleurs entraîné le départ d'Özil de la sélection. Les Qataris accuseraient-ils l'Allemagne d'avoir réduit le joueur au silence? C'est l'hypothèse la plus probable.