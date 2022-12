Coupe du monde 2022: les dessous de la photo iconique de Messi racontés par son auteur

Une photo postée par Lionel Messi célébrant avec le trophée de la Coupe du monde est devenue la publication la plus likée de l’histoire d’Instagram. Shaun Botterill, à l’origine de ce cliché, a livré à CNN les dessous d’une photo désormais iconique.

Il est à l’homme à l’origine de la photo de tous les records. Shaun Botterill, photographe pour Getty Image, a immortalisé la communion de Lionel Messi avec ses supporters dimanche au soir de la finale de la Coupe du monde. Son cliché, choisi par le septuple Ballon d’or pour alimenter ses réseaux sociaux, est ainsi devenu la publication la plus likée de tous les temps sur Instagram.

Ce jeudi, la photo comptabilisait plus de 71 millions de likes, soit 13 millions de plus que la célèbre image d’un œuf, détentrice du record depuis 2019. Mercredi, trois jours après le sacre de Messi à la Coupe du monde, Shaun Botterill a livré à CNN les dessous de cette photo désormais iconique.

"J'ai failli être piégé, mais je me suis juste retrouvé piégé au bon endroit, explique le photographe, qui s’est précipité vers le but où Messi s’était dirigé pour célébrer avec le trophée dans les mains. Je pense que si la plupart d’entre nous, les photographes, sommes honnêtes, il faut toujours un peu de chance et j'en ai eu un peu dimanche soir. Messi était juste là et il n'a pas beaucoup bougé, parfois on se fait bousculer. C'est un sentiment assez étrange, c'est un peu surréaliste, vous dites: 'Putain de m****, il est là où vous voulez qu'il soit et cela n'arrive pas souvent."

Il n'aurait pas choisi ce recadrage

Dès que l’attaquant de l’Albiceleste s’est dirigé vers un autre endroit, Shaun Botterill s’est jeté sur un câble derrière le but pour brancher son appareil photo et envoyer le cliché à ses éditeurs. Par chance, son fils travaillait à la rédaction ce soir-là. "Mon fils aîné m'a envoyé un message et m'a dit: ‘J'ai édité ta photo papa, c'est une très belle photo’", poursuit le photographe auprès de CNN.

Shaun Botterill admet que le recadrage utilisé par Lionel Messi sur Instagram n’est pas sa version préférée de la photo, estimant qu’une vue plus large du cliché aurait permis de mieux se rendre compte de la passion de la foule autour de l’Argentin. Mais qu’importe: grâce à cette photo, il est désormais entré dans le livre des records.

"C'est ce qui est drôle pour moi parce que je ne suis pas sur Instagram, je ne saurais même pas comment recadrer une photo Instagram, s’amuse le photographe. Pour moi, c'est hilarant, le fait que vous ayez ce mec de 55 ans qui n'est pas sur Instagram. Mon plus jeune fils a dit: 'C'est à 62 millions, papa.' Je viens d'une petite ville de Northampton, donc c'est assez bizarre. C'est un peu fou parce que… je n'avais pas vraiment la moindre idée de ce qui se passait. Ce n'est que lorsqu'un collègue m'a envoyé un message et m'a dit : 'Oh, t’as vu combien de likes ta photo a ?’"

"C'est donc un peu ironique que tout d'un coup je sois ce vieil homme absent des réseaux sociaux qui, évidemment sur le dos d'un grand footballeur, a publié une photo qui a été un peu reprise. Donc c'est vraiment assez drôle. Je suis descendu de l'avion et je ne savais pas ce qui se passait." Après 36 ans de métier, le photographe, qui a couvert sa première Coupe du monde en 1986, tient le plus gros coup de sa carrière.