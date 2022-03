Coupe du monde 2022: les enjeux (énormes) des matchs de barrages de la zone Afrique

Les barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 se joueront à partir de vendredi. Au programme, des affiches alléchantes sur le papier comme le remake de la finale de la CAN 2021 entre l’Egypte et le Sénégal et le choc entre le Cameroun et l’Algérie.

Aujourd’hui, ils sont dix, le 29 mars il en restera cinq. Si certains pays sont assurés de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, tout reste encore à faire en Afrique. Pour l’heure, aucune sélection du continent n’est qualifiée pour le Mondial. Mais ce n’est qu’une question de temps. À l’issue de cette trêve internationale, certaines équipes cotées devront fatalement renoncer à l’idée de disputer la compétition. Focus sur les affiches prévues les 25 et 29 mars.

Egypte-Sénégal: le duel entre Salah et Mané

C’est probablement l’affiche la plus prestigieuse de ces barrages de la zone Afrique. Il faut dire que les Egyptiens et les Sénégalais se connaissent très bien: les deux pays se sont affrontés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Une rencontre dans laquelle aucune des deux sélections n’a pu se départager dans le temps réglementaire. À l’issue des tirs aux buts, ce sont les hommes d’Aliou Cissé qui ont remporté cette compétition. Touchés dans leur orgueil, les Egyptiens auront à cœur de prendre leur revanche en éliminant par la même occasion leur bourreau.

Pour cette tâche, le sélectionneur Carlos Queiroz pourra compter sur un Mohamed Salah en grande forme. Maître à jouer des Pharaons durant la CAN, l’ailier a eu droit à une place dans l’équipe type de la compétition. Même si le Sénégal semble être favori sur le papier, l’Egypte a montré sa capacité à vaincre des sélections prestigieuses comme le Cameroun et le Maroc.

Au Sénégal, tout va pour le mieux mais attention à ne pas se relâcher. Solide leader de son groupe lors des phases de poule, les coéquipiers d’Abdou Diallo sont en pleine confiance avec l’obtention de la CAN 2021. Avec des éléments habitués à disputer des grandes compétitions européennes, comme Sadio Mané, Idrissa Gueye et Edouard Mendy, les Lions de la Teranga ont les armes pour faire franchir un cap à l’Afrique sur la scène mondiale.

Cameroun-Algérie: oublier les regrets

Les derniers mois n’ont pas été très évidents pour le Cameroun et l’Algérie. Parmi les principaux favoris pour remporter la CAN 2021, les deux pays se sont arrêtés prématurément. Mais c’est surtout le niveau de jeu affiché par les Algériens qui a surpris. Pourtant tenantes du titre, les troupes de Djamel Belmadi ont échoué dès la phase de poules. Le groupe composé de la Sierra Leone, la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire semblait pourtant abordable.

Quelques mois plus tard, les Fennecs doivent oublier cette déception. Et quoi de mieux pour se faire pardonner, que d’offrir à son peuple une qualification pour la Coupe du monde? D’autant que leur dernière présence dans cette compétition remonte à l’édition 2014 au Brésil. Moment où le pays entrainé à ce moment par Vahid Halihodzic était sorti avec les honneurs en huitième de finale, après un match dantesque contre l’Allemagne (2-1).

Afin de s’assurer un retour par la grande porte dans cette compétition internationale, Belmadi a appelé ses tauliers habituels: Riyad Mahrez (Manchester City), Youcef Belaïli (Brest), Aïssa Mandi (Villarreal) et Ismaël Bennacer (AC Milan) pour ne citer qu’eux. Pourtant habitués à figurer dans la liste, Yacine Brahimi et Baghdad Bounedjah ne sont pas présents.

Mais un obstacle de taille se tient face à l’Algérie. Nouvellement entrainés par Rigobert Song, les Lions Indomptables ont connu bon parcours à la CAN mais ayant tout de même laissé quelques regrets, vu les performances. Eliminés en demi-finale par l’Egypte, les coéquipiers de Vincent Aboubakar (meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations) ont pu se consoler avec une troisième place acquise grâce à un succès improbable contre le Burkina Faso obtenu aux tirs aux buts (3-3).

S’il est compliqué de se faire une idée de la façon dont le Cameroun jouera, le nouveau sélectionneur a appelé les cadres: Karl Toko-Ekambi (Lyon), Vincent Aboubakar (Al-Nasr), Andre Onana (Ajax Amsterdam) et Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich). Habitués à souvent marquer l’hiver dernier, les Camerounais devront réitérer cette performance afin de faire mieux que cette Coupe du monde 2014, où ils ont été éliminés dès les phases de groupe avec zéro point.

Mali-Tunisie: une rencontre à terminer

Comment ne pas penser à ce scénario improbable apparu durant la CAN? La rencontre entre les deux pays avait tourné à l’avantage des Maliens (0-1). Mais alors que les Tunisiens poussent pour revenir au score, ces derniers avaient vu l’arbitre Janny Sikazwe mettre fin au match de manière précipitée à deux reprises, dans un improbable arbitrage.

Les Aigles de Carthage ont cette fois-ci l’occasion d’oublier ce revers très amer. Pour ce faire, les Tunisiens ne pourront plus compter sur l’entraîneur Mondher Kebaier, licencié après l’élimination en quart de finale contre le Burkina Faso (0-1). Son successeur Jalel Kadri a la lourde tâche de conduire les Tunisiens au Qatar, quatre ans après leur troisième place en phase de poules en 2018. Plusieurs noms connus en France comme Wahbi Khazri (Saint-Etienne), Naïm Sliti (Al-Ettifaq) et la pépite Hannibal Mejbri (Manchester United) ont été convoqués.

Côté malien, la phase finale de la dernière compétition africaine n’a pas vraiment été convaincante. Pourtant premier de son groupe, le Mali a été écarté dès les huitièmes de finale par la Guinée Equatoriale (0-1). Une fin de parcours assez étonnante, d’autant que des éléments expérimentés comme Yves Bissouma (Brighton), Hamari Traoré (Rennes) et Amadou Haidara (Leipzig) étaient sur le terrain. Ce match sera aussi l’occasion pour Abdoulaye Doucouré de faire ses premiers pas au niveau international.

RD Congo-Maroc et Ghana-Nigéria, des affiches prometteuses

Opposé au Congo, le Maroc disputera cette rencontre dans la peau de favori. Malgré les refus d’Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui de revenir en sélection, Vahid Halilhodzic compte tout de même des éléments très fiables pour ce match: Achraf Hakimi (PSG), Yassine Bounou (FC Séville) et Youssef En-Nesyri (FC Séville). L’attaquant prometteur du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli connaît aussi sa première convocation.

Malgré une élimination en quart de finale de la CAN contre l’Egypte (2-1), les Lions de l’Atlas semblent avoir largement les moyens de disposer d’un Congo qui n’a pas participé à la compétition l’hiver dernier. Gare tout de même aux expérimentés Cédric Bakambu (Marseille), Yoane Wissa (Brentford) et Gaël Kakuta (Lens).

La dernière opposition sera entre le Ghana et le Nigéria. Au niveau de la forme affichée, les Nigériens ont une longueur d’avance sur leur adversaire. Ecartés dès les huitièmes de finale à la CAN par la Tunisie, les coéquipiers d’Alex Iwobi (Everton) ont été très efficace dans leur groupe, où ils ont même battu l’Egypte.

Dans l’autre sens, le Ghana n’a pas connu un bon parcours avec deux défaites et un match nul les ayant écartés de la phase finale. Si Thomas Partey (Arsenal) et Jordan Ayew (Crystal Palace) sont présents, André Ayew et Kamaldeen Sulemana ne pourront pas apporter leur aide.