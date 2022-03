Mercato: en cas d’échec pour Haaland, le Barça voudrait Salah

D’après le quotidien catalan AS, le FC Barcelone a fait d’Erling Haaland sa priorité pour le mercato estival, mais envisagerait un recrutement de Mohamed Salah si cette piste échoue.

Les projets du FC Barcelone pour cet été se précisent. Alors que l’attrait du club pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland n’est désormais plus un secret, les dirigeants catalans se préparent à l’éventualité d’un échec sur ce dossier. Les Blaugrana ont déjà échafaudé un plan B: le recrutement de l’ailier de Liverpool Mohamed Salah, dont le profil plairait beaucoup Xavi.

D’après AS, l’entraîneur du Barça apprécierait la polyvalence de l’Égyptien, même s’il n’est pas un pur attaquant de pointe, et espèrerait bénéficier de son rendement. Cette saison, il en est déjà à 28 buts en 35 rencontres. En attaque, Xavi souhaiterait l’associer à Ferran Torres et Ansu Fati, pour bénéficier de Pierre-Emerick Aubameyang comme joker de luxe.

Un transfert plus abordable

Comparé à Haaland, Salah a un autre atout: son transfert devrait avoisiner les 70 millions d’euros, son contrat prenant fin en juin 2023. Un montant nettement inférieur à celui du Norvégien, plus jeune et disposant d’une année de contrat supplémentaire avec le BvB. L’argument a d’autant plus de poids que le Barça est en mauvaise santé financière. "Nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation économique du club", a d’ailleurs tenu à rappeler le président Joan Laporta cette semaine.

Pour autant, les Blaugrana continuent à faire des appels du pied au prodige de Dortmund, sans vraiment l’assumer. "La seule chose que je peux dire sur Haaland, c’est que nous travaillons pour le présent et le futur du Barça", avançait par exemple mystérieusement Xavi début mars. Sur ce dossier, la concurrence sera rude: Manchester City et le Real Madrid se sont également positionnés.