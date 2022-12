Coupe du monde 2022: les excuses d'une chaîne danoise après un dérapage raciste concernant les joueurs du Maroc

Un animateur de la télévision danoise a osé une comparaison très choquante alors qu'il évoquait la relation qu'entretenait les joueurs de Walid Regragui avec leurs mamans, très présentes au Qatar. La chaîne a présenté ses excuses.

Tout au long de la compétition, les Marocains Sofiane Boufal et Achraf Hakimi ont rarement manqué l’occasion de célébrer chaque succès avec leurs mamans, les invitant parfois sur le terrain pour célébrer. L’animateur de télévision danois Christian Hogh Andersen a comparé les liens fusionnels qu’entretiennent les joueurs avec leurs mères aux relations qui lient les singes entre eux. Ce qui a logiquement soulevé l’indignation des Marocains sur les réseaux sociaux.

La chaîne de télévision danoise TV2 a présenté ses excuses "pour le commentaire inapproprié et offensant d'un animateur" dans un communiqué. "Je suis vraiment désolé d'avoir fait une comparaison totalement erronée. Cela n'a jamais été mon intention, mais c'est à la fois faux et offensant, et je tiens à m'en excuser", a indiqué l’animateur en question.

"Je suis le type qui tient la photo (des singes), mais je ne fais pas de remarque inappropriée. Même si elle n'est pas intentionnelle, la comparaison faite dans l'émission n'est pas acceptable", avait déjà réagi Siren Lippert, qui a brandi en plateau l’illustration d’une famille de singes. La situation a obligé l’ambassade du Danemark au Maroc à réagir à son tour.

"Les relations entre le Danemark et le Maroc et les échanges culturels et humains datent de plus de quatre siècles et continuent de se renforcer. De temps en temps des nuages traversent le ciel mais la compréhension et le respect entre nos deux peuples rétablissent la normale." Dominée par la Croatie (1-2) samedi, le Maroc a terminé à la quatrième place du Mondial à l'issue d'un parcours historique.