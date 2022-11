Coupe du monde 2022: les paris les plus fous de la rédaction

La Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) approche à grands pas. A une semaine du coup d'envoi, la rédaction de RMC Sport et BFMTV se lance dans un concours de paris plus ou moins improbables. La Serbie vainqueure, la France sortie au premier tour, Bukayo Saka meilleur buteur... Vous trouvez ça insensé ? Certaines personnes y croient. Et se mouillent.

"Tu vois, je l'avais annoncé." Vous l'avez tous déjà croisé, ce ou cette collègue bombant le torse à la machine à café après un résultat improbable lors d'une grande compétition, et ce même si personne (vraiment personne) n'a souvenir de la prédiction en question... D'où l'intérêt de tout mettre par écrit. Pour désigner les oracles, les vrais, et dénoncer les imposteurs.

A une semaine du grand début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), la rédaction de RMC Sport et BFMTV se mouille, et donne ses paris les plus fous quant au tournoi à venir. La suite appartient aux dieux du football.

Julien

- La France finira deuxième de son groupe et ne passera pas les huitièmes

- Le Sénégal ira au moins en demi-finale

- Le Mexique sera éliminé en poules

- Kylian Mbappé ne mettra pas plus d'un but dans la compétition

Arthur

- Le Danemark ira en demi-finale

- Le Portugal va être éliminé dès la phase de poules

- Lionel Messi terminera meilleur buteur de la compétition

Jean-Guy

- Le Qatar sera quart de finaliste de son Mondial

- Le Brésil sera éliminé au premier tour, terminant derrière la Suisse et la Serbie

- Kylian Mbappé sera élu meilleur joueur et la France championne du monde

- Le Portugal va marquer un seul but pendant les poules (et se fera éliminer)

Arnaud

- Alphonse Aréola jouera au moins une minute pendant cette Coupe du monde

Alexandra

- Le Brésil sera éliminé en poules

- La finale sera 100% africaine

- Olivier Giroud terminera meilleur buteur de l'équipe de France

- Le Portugal sera le grand vainqueur

Loïc

- Le Sénégal ira en demi-finale

- La France sera éliminée en huitièmes

- Neymar terminera meilleur buteur

Clément B.

- La Tunisie se qualifiera en huitièmes avec les Bleus, laissant le Danemark sur le carreau

- Bukayo Saka finira meilleur buteur de la Coupe du monde

Jean-Christophe

- La Serbie va gagner le Mondial

Nicolas

- Argentine-Mexique sera le match avec le plus de buts du Mondial

- Christopher Nkunku va qualifier les Bleus pour la finale

- Youssoufa Moukoko marquera plus de trois buts dans ce Mondial

- Le Qatar terminera avec 0 point

Analie

- Les Bleus termineront premiers de leur poule à la différence de buts (7 pts avec le Danemark, après un nul 1-1 contre eux) et c'est Adrien Rabiot qui marquera le but décisif contre la Tunisie dans les cinq dernières minutes

- La France perdra ensuite en quart contre les Anglais, aidés par Harry Maguire qui se blessera sur sa célébration

- La surprise de la competition viendra des Etats-Unis, qui perdront en quart contre l'Argentine

- Lionel Messi emmènera l'Argentine en demi-finale, où il va encore pleurer à cause du Brésil

- Les Brésiliens seront champions du monde avec un Paqueta buteur face à l'Angleterre

- Neymar va finir meilleur buteur

François

- Une équipe africaine sera en demi-finale

- Un des finalistes jouera là sa première finale

Youlian

- La Belgique sortira en poule

- Le Canada ou la Serbie iront au moins en quart de finale

Jimmy

- L’Equateur sera l’équipe surprise du Mondial (au moins en quarts)

- Le Portugal va aller au bout

- Harry Kane terminera encore meilleur buteur

- La France ne passera pas les huitièmes

- Iliman Ndiaye (Sénégal) et Moises Caicedo (Equateur) seront les révélations du tournoi

- L'Espagne ne passera pas le premier tour

Vincent

- La Belgique sera championne du monde

Rodolphe

- L’Espagne ne passera pas la phase de groupes

- Olivier Giroud terminera le tournoi avec plus de buts que Karim Benzema

- L’Iran ne perdra pas contre l’Angleterre

Apolline

- Le Canada sera la belle surprise de cette Coupe du monde, et atteindra les quarts de finale

Fabrice

- La France sera demi-finaliste

- Neymar terminera meilleur joueur du tournoi

Théo

- Les Etats-Unis iront en demi-finale

Anthony

- Aurélien Tchouaméni sera élu meilleur joueur de la compétition

Timothée

- Le Sénégal ira en demi-finale

- Harry Kane sera le meilleur buteur du tournoi

Salim

- La France sera éliminée au premier tour

- Harry Kane terminera meilleur buteur du tournoi