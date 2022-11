Coupe du monde 2022: les terribles chiffres du Qatar, premier éliminé et qui rentre (tristement) dans l’histoire

Battu pour la deuxième fois dans ce Mondial 2022 par le Sénégal ce vendredi (1-3), le Qatar est déjà éliminé de la compétition. Dans l’histoire, jamais un pays hôte n’avait réalisé un tel tournoi.

Trois petits matchs et puis s’en va. Battu ce vendredi par le Sénégal (1-3), cinq jours après s’être incliné contre l’Equateur (0-2), le Qatar est d’ores et déjà éliminé de sa Coupe du monde après le nul entre les Pays-Bas face et la Tri (1-1). Avec zéro point au compteur après deux journées, les coéquipiers de Karim Boudiaf ne peuvent déjà plus accrocher l’une des deux premières places du groupe A. Et c’est (tristement) historique.

Les hommes de Félix Sanchez sont devenus le premier pays hôte à perdre deux matchs lors de la première phase. Ils sont également les premiers organisateurs d’une Coupe du Monde à encaisser au moins cinq buts lors de leurs deux premiers matches dans la compétition.

Aucun pays hôte avait récolté moins de quatre points depuis 1994

Depuis l'instauration de la victoire à trois points, au Mondial 1994, le pays hôte avait au minimum réussi à glaner quatre points, ce qui est mathématiquement impossible à faire pour les Qataris. A partir de 1950, tous les pays organisateurs ont réussi à passer le premier tour à l’exception de l’Afrique du Sud, éliminée avec les honneurs (quatre points) en 2010.

Les terribles chiffres du Qatar, qui rentre (tristement) dans l’histoire © RMC Sport

Après la défaite face au Sénégal, le sélectionneur qatari était cependant fier de voir que ses joueurs avaient montré un bien meilleur visage que lors du match d’ouverture contre l’Equateur. "Pour nous, changer l'image de l'autre jour était important et cela a été fait, a assuré Félix Sanchez en conférence de presse. C'est la première participation à une Coupe du monde et ça va nous donner de l'expérience." Les tristes records battus par ses joueurs, en revanche, vont rester inscrits dans les livres d’histoire.