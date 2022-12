EN DIRECT - Coupe du monde: Ronaldo aurait songé à partir avant Portugal-Suisse

C'est l'un des feuilletons du Mondial et les épisodes s'enchaînent: selon Record ce jeudi, Cristiano Ronaldo aurait menacé de partir en apprenant sa non titularisation pour le huitième de finale entre le Portugal et la Suisse.

Après la rencontre, le sélectionneur s'en était expliqué... avec des arguments tactiques. "Ce sont des joueurs différents", avait tempéré Fernando Santos après la rencontre. "J'ai également lancé Diogo Dalot et Raphaël Guerreiro, alors que João Cancelo est un joueur fabuleux, a-t-il rappelé au passage. J'ai estimé que c'est ce dont nous avions besoin pour ce match contre la Suisse". Avant le match, il avait toutefois regretté l'attitude de CR7 lors de son remplacement contre la Corée du Sud. Le joueur aurait toutefois rapidement renoncé à quitter le rassemblement, conscient de l'importance du moment et des conséquences que son geste aurait pu avoir.

