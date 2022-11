Coupe du monde 2022: Messi et la sélection argentine sont arrivés au Qatar

L'équipe d'Argentine apparaît comme l'un des candidats sérieux au titre au Qatar, et devra bien figurer dans le groupe C face à l'Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique.

La sélection argentine emmenée par la superstar Lionel Messi, un des favoris du Mondial-2022, a atterri au Qatar ce jeudi à 2h30n en provenance d'Abou Dhabi. L'Albiceleste, qui avait battu les Emirats arabes unis 5-0 quelques heures avant en match amical, entrera en lice mardi contre l'Arabie saoudite, dans le groupe C qui compte également le Mexique et la Pologne.

Dernière chance pour l'attaquant parisien?

Pour Messi, qui va disputer à 35 ans sa cinquième Coupe du monde, cette édition au Qatar représente sans doute sa dernière chance de s'emparer du titre le plus prestigieux du football mondial.

L'attaquant du Paris SG a remporté avec son équipe nationale le Mondial U20 en 2005, la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et la Copa América en 2021, dans le prestigieux stade brésilien du Maracana.

Dans ce même stade de Rio de Janeiro, le septuple Ballon d'Or avait atteint la finale du Mondial-2014, perdue face à l'Allemagne (1-0).

L'équipe d'Argentine apparaît comme l'un des candidats sérieux au titre au Qatar: elle a étiré mercredi aux Emirats sa série d'invincibilité à 36 matches, à une longueur du record détenu par l'équipe d'Italie depuis 2021. Lors de cette rencontre Messi a inscrit un but, son 91e en sélection.