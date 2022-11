EN DIRECT - Coupe du monde, J-6: Eriksen et Fernandes critiquent l'organisation du Mondial

Après la victoire de Manchester United à Fulham, Bruno Fernandes et Christian Eriksen, qui se rendront au Qatar avec le Portugal et le Danemark, ont fortement critiqué l'organisation de la compétition.

"Nous avons vu ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et des derniers mois et les personnes qui sont mortes lors de la construction des stades. Nous ne sommes pas heureux de cela, a déclaré Bruno Fernandes au micro de Sky Sports. Nous voulons que le football soit pour tout le monde et que tout le monde soit inclus et impliqué dans la Coupe du monde. C'est la Coupe du monde, c'est pour tout le monde. Je pense que ce genre de choses ne devrait jamais se produire. Mais une Coupe du monde est plus que du football, c'est une fête pour les fans et les joueurs, et une joie à regarder. Cela devrait être fait d'une meilleure manière."

De son côté, Christian Eriksen partage l'avis de son coéquipier. "J'ai travaillé dur pour la Coupe du monde et j'ai hâte d'y être. On en a beaucoup parlé. Peu importe où elle se déroule, c'est du football. Nous nous sommes qualifiés, et nous allons simplement jouer au football. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno. On se concentre beaucoup sur la façon dont la Coupe du Monde s'est déroulée et pourquoi elle se déroule au Qatar. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous sommes des footballeurs, la politique, c'est quelque chose au-dessus de nous pour prendre cette décision. Nous essayons de dire ce que nous avons à dire et de faire ce que nous pouvons. Nous voulons nous concentrer sur ce sujet mais le changement doit venir d'ailleurs."