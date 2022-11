Coupe du monde 2022: le très joli but de Messi en amical avec l'Argentine

Passeur décisif puis buteur, Lionel Messi a fait le show lors de la victoire de l'Argentine en amical ce mercredi face aux Emirats arabes unis (5-0), à quelques jours du début du Mondial.

Une démonstration. Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), l’Argentine n’a fait qu’une bouchée des Emirats arabes unis (5-0), ce mercredi. Avec un Lionel Messi en grande forme.

Passeur et buteur

Le capitaine de l’Albiceleste a joué l’intégralité de la rencontre disputée au stade Mohammed-Bin-Zayed d'Abou Dhabi et a participé au festival offensif de sa sélection. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Julian Alvarez (17e), il a inscrit le quatrième but sur un sublime enchaînement. Trouvé par Angel Di Maria à l’entrée de la surface, au bout d’une belle action collective, l’attaquant du PSG a facilement éliminé son adversaire sur un crochet, avant de conclure en force d’un tir croisé du pied droit (44e). Di Maria, auteur d’un doublé (25e, 36e) et Joaquin Correa (60e) ont également marqué lors de cet amical.

A 35 ans, Messi voudra remporter au Qatar sa première Coupe du monde lors pour sa cinquième participation (Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018), pour ce qui sera "sûrement" son dernier Mondial. "Je me sens bien, physiquement, j'ai pu effectuer une très bonne préparation d'avant-saison, ce que je n'avais pas pu faire l'année précédente. Notre équipe est très forte, mais tout peut arriver. Tous les matchs sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent et les choses ne se passent pas toujours comme prévu", confiait-il en octobre sur ESPN.

Deux fois victorieuse de la Coupe du monde (1978, 1986), l'Argentine commencera son tournoi le mardi 22 novembre (11h) contre l'Arabie saoudite, avant de défier le Mexique le samedi 26 novembre (20h) et la Pologne le mercredi 30 novembre (20h).