Coupe du monde 2022: Onana, le gardien du Cameroun, écarté contre la Serbie pour raisons disciplinaires

Le gardien titulaire du Cameroun, André Onana, a été "écarté" du groupe avant le match contre la Serbie au Mondial 2022, lundi, a appris l'AFP auprès d'une source à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

Alors que le Cameroun s'apprête à disputer un match crucial dès 11 heures face à la Serbie, afin de préserver ses chances de qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde, il devra faire sans son gardien titulaire.

Des raisons disciplinaires évoquées

En effet, André Onana, le portier de l'Inter Milan, a, selon l'AFP et une source proche de la Fédération camerouaise, été écarté du groupe. Il sera remplacé par Devis Epassy, qui joue à Abha, en Arabie Saoudite. L'ancien gardien de l'Ajax a été écarté pour raisons disciplinaires, a-t-on ajouté, sans préciser le motif ni la durée de cette mise à l'écart.

Titulaire à la Coupe d'Afrique des nations en janvier-février, où le Cameroun a terminé troisième, Onana (26 ans, 34 sélections) gardait les buts des Lions Indomptables lors du premier match contre la Suisse, perdu 1-0.

À l'Inter, l'entraîneur Simone Inzaghi a d'abord alterné entre Samir Handanovic et Onana, le Slovène jouant le championnat d'Italie et le Camerounais la Ligue des champions, avant que le Lion Indomptable ne s'impose comme titulaire à partir d'octobre dans les deux compétitions. Après un contrôle positif au furosémide en octobre 2020, le gardien avait été suspendu de football pendant un an début février 2021; réduit à neuf mois après un appel devant le Tribunal arbitral du sport.