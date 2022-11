Coupe du monde 2022: quelles températures attendent les joueurs pendant le Mondial au Qatar ?

A priori, la météo sera largement supportable au Qatar pendant toute la durée de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), décalée pour éviter les chaleurs étouffantes de la saison estivale.

En principe, il n'y aura pas besoin d'activer la climatisation. Décalée pour éviter les températures très élevées en été, la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre) devrait se dérouler dans des conditions météorologiques agréables. Bien loin des maximales de 42°C observées au mois de juillet.

À une semaine du coup d'envoi de la compétition, il fait certes encore un peu chaud. À Doha et ses environs, où se situent quatre stades, la température relevée samedi 12 novembre est de 34°C (idem en ressenti). Le mercure devait redescendre à 28°C en soirée.

Des maximales inférieures à 28°C

À partir du 20 novembre, les prévisions (qui restent donc à affiner) affichent 28°C en journée au maximum, 24°C en soirée, 22°C la nuit. Il est même prévu que l'air se rafraichisse légèrement au fur et à mesure que la compétition avance. Pour la FIFA, "la température extérieure devrait osciller entre 18 et 24°C".

Les nuages devraient être rares, les précipitations tout autant. Selon les données de Weather Spark, la quantité de pluie moyenne sur une période glissante de 31 jours est, mi-décembre, inférieure à 10 millimètres. En ce qui concerne le vent, des rafales de 50 km/h pourraient survenir de temps à autre.

La climatisation utilisée pour ramener la température à 20°C ?

Les organisateurs ne devraient donc pas avoir besoin d'activer le "révolutionnaire" - dixit la FIFA - système de climatisation intégré à sept des huit stades de la Coupe du monde (la ventilation est naturelle pour la huitième enceinte, le Stadium 974). Développé avec l'université du Qatar, le mécanisme est présenté comme étant durable et "éco-énergétique". Concrètement, d'après la présentation de l'instance mondiale, "par le biais de l'énergie solaire, l'air extérieur est refroidi, puis distribué par des grilles dans les tribunes et de grandes buses au bord du terrain".

L'activation de la climatisation est censée être "ponctuelle", en ne fonctionnant que dans les zones "où les gens en ont besoin, en l'occurrence le terrain et les tribunes", selon le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur d'ingénierie et concepteur du système. "Notre technique de circulation de l'air refroidit l'air, le filtre et le pousse vers les joueurs et le public, précise-t-il. Chaque enceinte est rafraîchie jusqu'à une température confortable d'environ 20°C". En fin de compte, ce système sert surtout aux événements qui ont lieu dans le reste de l'année, notamment le championnat de football qatari.