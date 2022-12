Coupe du monde 2022: dates et horaires, le programme des demi-finales Argentine-Croatie et France-Maroc

Trois jours séparent la qualification des Bleus, acquise face à l'Angleterre (2-1) samedi, de leur prochain match en demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc. Le programme du dernier carré du Mondial.

La page des quarts de finale s’est refermée sur un chapitre haletant entre la France et l’Angleterre, place désormais aux demi-finales. Ils ne sont plus que quatre à pouvoir se frayer un chemin sur le toit du monde, deux équipes européennes (France, Croatie), une équipe sud-américaine, l’Argentine, et une équipe africaine, le Maroc, la première de l’histoire invitée à ce stade de la compétition.

La Croatie de Zlatko Dalic, qui s’apprête à disputer une deuxième demi-finale consécutive, sera la première à entrer dans l’arène mardi soir (20h), au stade de Lusail, face à l’Argentine d’un Lionel Messi qui rêve de soulever le plus grand trophée de sa vie de footballeur au crépuscule de son immense carrière.

Un remake de 2018 en finale?

Ce sera ensuite au tour de l’équipe de France, tenante du titre, de continuer à rêver d’un improbable doublé qui lui offrirait la troisième étoile, ce sera face au Maroc. L’équipe de Walid Regragui a prolongé son fantastique parcours et écrit une nouvelle page d’histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre la finale d’une Coupe du monde. Le match aura lieu au stade Al-Bayt (Al-Khor) mercredi, à 20h.

La configuration du tableau pourrait déboucher sur un remake de la finale de 2018 entre la France et la Croatie le dimanche 18 décembre, mais avant cela, la France devra se défaire du Maroc, qui a écarté de son chemin un bon paquet de favoris, le tout en encaissant un seul but depuis le début de la compétition. A ne surtout pas prendre à la légère, donc.

"Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu'on attendait là, mais c'est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux", a déclaré Didier Deschamps.

Le programme complet des demies

- Argentine-Croatie, mardi 13 décembre, à 20h

- France-Maroc, mercredi 14 décembre, à 20h